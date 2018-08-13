陳菊留美會政要 與僑胞搏感情

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中國時報
／綜合報導

總統府祕書長陳菊昨天隨蔡英文總統出訪，預計在蔡英文飛往巴拉圭後，「脫隊」另走訪3城市。陳菊表示，將與僑胞溝通，讓他們了解政府執政作為。她強調，這與年底投票無關，但「如果僑胞願意在年底回台投票，我當然很高興」。

陳菊此次隨蔡英文出訪，但在蔡離開洛杉磯後，陳菊另走訪舊金山、鹽湖城、鳳凰城，待蔡英文18日過境休士頓時，兩人再會合。對於停留美國的目的，陳菊指出，主要是向僑胞表達感謝，並報告2年多來的施政努力與遭遇的困難。

陳菊開玩笑地說，府祕書長陪同總統出訪本來就很自然，「我比較懶惰，就乾脆留在美國」，讓僑胞更能理解，「假如總統給我一個月，可以跑得比較多」。

外界質疑此行是否與選舉有關？陳菊強調無關選舉，但僑胞若願意在年底回台投票，她當然很高興，相信海外僑胞本來就很關心台灣。

現離選舉只剩約100天，她會盡量向他們報告，「海外僑胞的支持也是很重要的力量」。

至於是否會晤美國高階政要？陳菊強調，此次行程透過僑委會安排，見的大多都是台灣鄉親，若僑胞對總統的改革有好建議或批評指教，她都接受。

外傳大陸有意動員僑民在蔡英文總統過境美國時抗議，陳菊表示，蔡總統至巴拉圭向新任總統祝賀，「這是一個國家很自然的行為」，若大陸僑民對蔡總統不夠理解或她代表的意義，表達反對，而自由、民主、多元是台灣的價值，表達反對意見也是民主必需要包容，「我們都是平常心」。

由台灣飛往洛杉磯須花12小時，陳菊準備兩本書在機上看，一本是中央研究院《研之有物》、另一本是得過第1屆「台灣歷史小說獎」的《播磨丸》。

陳菊笑說，她都帶「比較輕鬆沒有壓力」的書，對於媒體反應這些書並不輕鬆，她說「剛看文字很輕鬆啊！」

(中國時報)

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