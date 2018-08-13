新莊登革熱疫情 已獲控制

新北市長朱立倫（右）12日視察新莊建安里防疫工作，逐一向在路上打掃清潔人員問候並表達感謝之意。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北市長朱立倫12日親赴新莊建安里視察登革熱防疫現況，並宣示要將登革熱趕出新北市。台北市立教育大學副教授、登革熱防治中心兼任研究員黃基森則指出，經過全面式包圍滅蚊，新莊病媒蚊密度大幅下降，疫情已獲控制，「民眾無須恐慌！」

台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森指出，引發新莊登革熱疫情的是白線斑蚊，與南部流行的埃及斑蚊不同，白線斑蚊活動範圍較廣，因此採用全方位包圍式滅蚊，以每個監控熱區半徑各100公尺距離進行防疫，兼顧垂直面的頂樓、遮雨棚、天溝及地下室等，從目前防堵情形來看，病媒蚊的密度已大幅下降，疫情已獲得控制，民眾無需恐慌。

朱立倫昨天一早與衛福部疾管署副署長莊人祥前往第9例確診病患所在建安里視察，建安里人口數約7000人，是新莊人口稠密區，一旦疫情在此擴散將如星火燎原，被視為防疫重點熱區，清潔與防疫人員動員展開里內第5次大掃除與消毒，四處可見環保人員忙著清除路邊雜草、翻轉積水容器，防疫人員緊接跟上噴灑藥劑。

朱立倫強調，2015年登革熱在南部大爆發，當時確診病例達4萬多人，造成200多人不幸死亡，他會記取這個慘痛經驗，目前新北市確診9例，但不管幾例，防疫視同作戰，他要求所有防疫工作要全部到位，只要有可能產生病媒孳生源的地方，不管是地下室、側溝或屋頂，全部都要清除清潔乾淨，做好所有防疫工作。

朱立倫要求，不只新莊84個里，全新北1032個里都要全面大掃除，務求做到「不養蚊子」，把登革熱趕出新北市。

家住建安街的李先生說，這一陣子好像在「打仗」，里辦公室配發滅蚊藥罐，里長三不五時廣播或上門提醒打掃環境，防疫人員到家裡消毒過兩次，連頂樓陽台都上去噴藥，家裡也跟過年一樣大掃除，太太與鄰居還一起跟著清潔隊沿街打掃，「雖然有點緊張及不方便，但為了健康跟防疫，也只能多忍耐了！」

(中國時報)

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