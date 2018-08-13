孵化1周成蚊 下周是關鍵期

2018年08月13日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

新北市新莊區登革熱9個病例的群聚感染，下周進入是否出現第3波病例的失控關鍵期！本周起台北天氣不穩，時有大雨，易生積水，疾管署提醒民眾，病媒蚊的卵只要0.5公分積水就能存活，須留意住家積水，尤其戶外盆栽不要放置底盤，才能有效清除病媒蚊孳生。

台大昆蟲研究所名譽教授徐爾烈指出，北部登革熱傳播病媒蚊是白線斑蚊，外國稱為「亞洲老虎」，這種蚊子吸飽血是自己身體2.5倍，幾乎黏在人體飛不走，又稱蚊子界的「ATM」（Aisa Tiger Mosquito）。

白線斑蚊把卵產生容器壁上，每次產卵100至200顆，一生可產5、6次，在容器邊緣形成類似黑黑的汙垢，乾燥沒水不會孵化，但只要0.5公分積水就能孵化存活，1公分積水會「過得快活」，1個星期即可成蚊。

疾管署副署長羅一鈞指出，白線斑蚊喜好白天活動，號稱「朝9晚5」，最喜歡叮人的時段是上午10至12時、下午4至5時。

疾管署科長王任鑫指出，最常見的積水容器，包括盆栽、水桶、免洗餐具、破舊帆布、屋簷排水槽、旗竿座等，而室內小盆栽、開運竹等，也易積水，建議民眾戶外盆栽不要放置底盤。

徐爾烈建議，萬年青的盆栽應鋪滿碎石、連中間的塑膠管也要塞滿，否則會產生孑孓；如果已有孑孓的積水一定要倒在馬路上，不能倒入水溝；容器的清潔最好是刷洗，若是浸泡至少要1天以上才有效。

疾管署表示，經過這波登革熱疫情的擾動，發現「殺蟲」比「殺菌」困難！主要是民眾的警覺性不足，尤其2樓以上住戶，當地面已被徹底消毒之後，2樓以上住家的積水容器常常成了防疫漏洞，疾管署指出，白線斑蚊在晚上只要燈光夠亮也會出來叮人，不能掉以輕心。

(中國時報)