電費嚇人 雪隧不排除換LED

2018年08月13日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

國道5號雪隧等5個隧道，每月電費逾千萬，7月已達1250萬元，其中六、七成用於日光燈照明，十分耗能。交通部高速公路局表示，儘管LED燈可節能減碳，但照明度不足，還有射散、射偏的問題；不過未來經克服技術問題後，也不排除換裝LED燈。

高公局坪林行控中心主任林錦堂表示，相較高速公路因行車速度快，使用發光效力高的高壓鈉燈；隧道由於車速較慢，且需調節亮度，因此使用連續性好的日光燈。而目前LED亮度不夠，若要換修還要整組拆下，維護成本較高，不像日光燈只需換燈管。若未來LED符合交通部標準，不排除更換。

LED可節能 但亮度不足

目前隧道燈光並非一直都維持同樣的亮度，林錦堂說明，隧道外有「暉度計」，可偵測大氣暉度，控制照明亮度，從最暗的一階到最亮的七階；在進出口時，會從最亮漸漸調暗到第三階，讓駕駛人減少炫光，以適應光線。 至於隧道中段的照明，過去會調到一階節省電費，時間大致是午夜零時到清晨5時車子較少時段。但去年5月科技執法上路後，警方反映燈不夠亮，較難拍攝清楚違規車輛，因此調亮至第二階，每年增加3、4百萬元電費。

配合科技執法 調亮照明

除了燈光電費外，通風機也是另一個耗電設備。林錦堂表示，車體本身就會排氣，車輛一多溫度自然升高，有可能隧道進出口達到溫差15度。尤其現在適逢暑假，白天氣溫本來就很高，再加上車多，可能會達到攝氏43度以上，因此使用通風機排熱氣。

(中國時報)