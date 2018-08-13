中信倆好球 外野草皮感動首映

中國信託最新品牌形象廣告「倆好球」上周五首映會，中信兄弟球星彭政閔看完後表示，他想起最初拿起球棒的感動。（中國信託提供）

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中國時報
／台北報導

台中市洲際棒球場上周五賽後，舉辦一場別開生面的影片首映會，中信兄弟棒球隊彭政閔、李振昌等9位球員，與現場200位球迷在外野席地而坐，一同欣賞中國信託最新品牌形象廣告「倆好球」，見證影片裡宜蘭縣三星國小少棒隊2位小球員的真摯情誼，重溫最初追求棒球夢的感動。

「倆好球」上線48小時，已超過20萬人次點閱。中信兄弟看板球星彭政閔看完影片後感性表示，他想起最初拿起球棒的興奮、第1次站在職棒球場上的熱血，絕對可以喚醒最初的理想。

中國信託最新品牌形象廣告「倆好球」延續「愛讓我們家在一起」概念，歷時半年蹲點拍攝，13分鐘的影片深刻記錄三星國小少棒菜鳥球員及暖心小隊長的情誼，真實呈現將愛延伸的感人故事，以及孩子對棒球的熱愛與堅持，他們離開家庭的懷抱，相互扶持、跨越血緣的愛發揮了影響力。

三星國小位於宜蘭縣太平山下，曾奪下2015年U12世界少棒錦標賽亞軍，也是中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」長期資助的對象。小球員們課餘在球場上奮力拚鬥，實踐棒球夢的背後，其實有小朋友迫於家庭無奈，提早開啟追夢的人生。

故事從2位三星國小的小球員開始，多次轉學的菜鳥球員煒晟（11歲）不適應環境而逃隊，家人帶煒晟回學校後，隊長子謙（12歲）溫暖地告訴他，「當你想家人的時候，可以來抱我。」如同兄長的子謙不只是學習球技及規矩的榜樣，更讓煒晟感覺有了家人。

隊長子謙因為父母離異輾轉到宜蘭打棒球，影片中他表示，「只要好好打球、打進職棒，這樣才能照顧家人，不用跟家人分開了。這個願望支撐他忍受寂寞，學習獨立勇往向前。「倆好球」細膩呈現不分親疏、無私給予的愛，更記錄勿忘初衷、奮力追夢的感動。

(中國時報)

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