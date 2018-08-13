土國貨幣崩 金融風暴恐重演

2018年08月13日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

土耳其和美國之間的外交風波導致土國貨幣和經濟危機加劇，全球股匯市與新興市場貨幣也遭到拖累。曾獲諾貝爾獎的經濟學家保羅．克魯曼（Paul Krugman）11日在其《紐約時報》專欄發表文章警告，土耳其危機可能導致1998年亞洲金融風暴歷史重演。

克魯曼解釋，此類危機通常發生在備受外資銀行青睞的國家，該國一直享受大量外資流入，不過這些都是外幣債務，而非本國貨幣。多年後的某天，因為國內發生某些事件、美國決定調漲利率，或是其他原因，可以輕鬆借貸的好日子突然結束了，由於債台高築，該國經濟極可能陷入「死亡螺旋」。

須控管債務 防資本外逃

死亡螺旋意指，信心下降導致貨幣貶值，造成償付外債更加困難，並削弱市場信心，導致貨幣持續重貶。這樣的惡性循環會讓危機不斷惡化，甚至可能擴大。

克魯曼分析，現今的土耳其與1998年印尼經濟危機情況類似，當時印尼外債占國內生產毛額（GDP）近60％，與今年稍早的土耳其外債占比相近。1998年，引尼盾在金融風暴中大幅貶值，外債比例飆升增至GDP的170％。

為避免貨幣持續貶值，導致以該貨幣計價的債務像吹氣球般不斷膨脹，直至所有借錢的人都破產，克魯曼主張，必須出奇招，首先以綜合臨時性資本管制措施，防止債務比例爆炸，控制恐慌引起的資本外逃，此外還可能要拒絕履行部分外幣債務。一旦危機過去，就要落實永續財政管理，如此市場信心才可能逐漸回升，資本管制措施也方可取消。

因應危機 有賴遏堵貪腐

目前，從危機中成功復甦的例子如1998年時的馬來西亞與南韓，這2國向銀行施壓，以持短期放貸。10年後，冰島也靠著資本管制措施和拒償債務走出困境。

克魯曼提到阿根廷同樣採取非正統作法，加上隨後幾年未履行2/3債務而順利脫困。但阿根廷政府不知非正統作法該何時回歸正統，以致後來重陷危機。克魯曼說，這說明因應這類危機，政府也要有足夠能力防堵貪腐，落實相關特殊措施。克魯曼說，很不幸，這似乎不是艾爾多安統治下的土耳其能做到的事。

(中國時報)