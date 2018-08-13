土國總統籲 國民賣美元買里拉救市

曾獲諾貝爾獎的經濟學家保羅．克魯曼。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
土耳其與美國關係持續惡化，導致土國貨幣里拉重貶。（法新社）

土耳其與美國關係持續惡化，導致土國貨幣里拉重貶，土耳其總統艾爾多安表示，土耳其擬與中國大陸、俄羅斯、伊朗及烏克蘭等主要貿易夥伴結算時，改用大陸的人民幣、俄羅斯盧布等當地貨幣結算。

舉例來說，土耳其貿易商從大陸採購某種商品時均以人民幣付款，大陸貿商在土耳其採購也都用土耳其里拉付款，雙方不再需要將本國幣兌換成美元和歐元才能交易，藉此降低匯兌的損失。

陸、俄分別是土耳其的第二和第三大貿易夥伴，最大貿易夥伴則是德國。據悉陸、俄、伊朗、烏克蘭都已同意和土耳其進行雙邊貿易時，以本國幣結算。

艾爾多安11日批評美國發動經濟戰，以美元、歐元及黃金為彈藥對一些國家施壓。他重申絕不屈服於華府的威脅，交出被囚的美國牧師。艾爾多安排除改變利率政策，認為利率應維持最低水平，否則貧者愈貧、富者愈富；他也呼籲國民將手上美元及歐元兌換成里拉。

近期因美國牧師布倫森（Andrew Brunson）在土耳其被控支持恐怖主義而被判入獄2年，引發美國對土耳其進行一系列制裁和貿易報復，土耳其也不甘示弱回擊。兩國外交與貿易持續交惡，導致里拉兌美元持續走低，自年初至今已暴跌近70％。

由於里拉兌美元匯率一貶再貶，抵銷關稅的成效，美國總統川普再出重手，對土耳其鋼鋁產品進口關稅提高1倍，分別徵收50％和20％的關稅。里拉因此消息再遭重挫，10日一度暴跌20％。歐洲央行非常擔心里拉重挫拖累歐元區貸款給土耳其的國家，包括西班牙、法國和義大利等。

里拉本就偏軟，美國大增關稅令土耳其雪上加霜；土國能否打贏這場貨幣戰，外界並不樂觀。

(中國時報)

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