投資作業管理南山早已推動多年

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中國時報
台北訊

有關部分媒體報導金管會擬研議修正自律規範，防範經理人本人及其配偶子女買賣股票、利益衝突，防範炒股之事宜。南山人壽聲明如下：

自潤成公司於100年8月接手南山股權以來，本公司除了要求投資相關作業必須符合法令規定以外，並以最嚴格之標準執行投資管理，落實內部控制作業制度。

為避免投資相關人員從事股權交易，產生利益衝突，南山早自100年9月19日即已訂定管理辦法，嚴格要求以下事項：

(一)投資人員不得以本人或配偶、未成年子女及第三人之名義買賣股票；若需交易者，應經事前取得董事長及總經理之核准。若有交易之情形，應每季主動申報。

(二)另本公司除了定期於每年自我檢視執行規範之情形外，更於105年依據主管機關函令而修改內規，要求投資相關人員應授權本公司可查詢其個人開戶及交易資料。

(三)此外，本公司亦嚴格禁止投資人員藉工作之便，對外洩漏本公司之投資資訊、為個人或第三人利益輸送；如有違反規定之情形，將予以嚴懲，絕不寬貸。

因此，本公司實施之內規規定，與主管機關目前研議修正之政策一致。主管機關預計強化之內容，是請保險同業公會針對整體保險業對股票交易之利益衝突管理機制，研議修正自律規範。此為主管機關整體性政策，並非外界所稱「南山條款」，本公司謹此澄清。

(中國時報)

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