帕克啟航 美發射太陽探測器

美國「三角洲-4」重型運載火箭12日搭載「帕克」太陽探測器，從卡納維爾角空軍基地發射升空。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
美國航太總署發布藝術家所繪製「帕克」太陽探測器近距離觀測太陽的畫面。（美聯社）

美國航空暨太空總署的「帕克」（Parker）太陽探測器12日由「三角洲-4」重型運載火箭從佛羅里達州卡納維爾角發射升空，正式啟動人類史上首次尋求穿越日冕、近距離「接觸太陽」的恆星探索之旅。「帕克」的任務包括觀測太陽大氣最外層（日冕）活動、解開太陽風之謎等，以增進人類對太陽的瞭解。若一切順利，「帕克」將於11月首次抵達近日點，並自12月起開始傳回探測數據。

旅途順利 12月傳回數據

「帕克」配有四套儀器，包括研究太陽磁場、等離子體、高能粒子，及對太陽風進行成像的設備，預計7年內將繞行太陽24圈，並將藉助金星引力，調整軌道逐漸逼近太陽，最終抵達距太陽表面約610萬公里處，成為有史以來最靠近太陽的人造探測器。

此前，由德國與美國共同研製的「太陽神2號」探測器於1976年曾逼近到距太陽表面約4300萬公里處。

「帕克」探測任務科學家薩柏指出：「太陽日冕是太陽系中最後一批尚未有人造探測器造訪過的地方之一…這給我探險家的興奮感。」更有科學家形容這是「太陽底下最酷、最熱的任務」。

「帕克」將締造3項人造太空載具歷史新猷：一旦達成任務，將是人造探測器首次直接穿越太陽大氣外層邊緣，將讓科學家得以自前所未見的近距離，探測太陽外層的電場和磁場，研究日冕物質拋射的物理機制，從而更準確地預測太陽風暴對人類生活可能造成的影響。

最熱任務 耐住攝氏1400度

當「帕克」抵達最接近太陽處時，飛行速度將高達時速近70萬公里，成為史上最快的人造飛行器。以此速度，華府飛北京只需一分鐘。

由於太陽大氣外層比太陽表面更熱，探測器防護罩耐熱材料技術以及控制飛行角度的軟體設計也將創造歷史。

「帕克」進入日冕後，外殼預計達攝氏1371度左右，其厚度約11.5公分的碳複合材料防護罩，可抵禦攝氏1400度的高溫，並能使探測器內部保持約攝氏30度的正常工作溫度。

耗資15億美元打造的「帕克」，是以高齡91歲美國物理學家尤金‧帕克之名命名，係NASA首度以還在世的科學家為太空探測項目取名。帕克於1958年率先預測太陽風的存在，係現代太陽風和磁重聯理論的奠基人，他12日親眼見證了「帕克」發射升空。

(中國時報)

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