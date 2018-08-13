主動伸手 安倍力爭10月訪陸

2018年08月13日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

鳩山由紀夫批評日本首相安倍晉三對大陸「右手握手、左手握拳」，兩國關係很難真正改善。（摘自中評網）

昨日適逢陸日簽署和平友好條約40周年，大陸總理李克強與日本首相安倍晉三互致賀電。雙方除期待兩國關係穩定發展，安倍在賀電中更表示，期待年內訪問大陸，希望推動兩國關係進入新階段。據悉，安倍力爭10月訪陸。但日本前首相鳩山由紀夫日前在一場研討會上卻批安倍「右手握手、左手握拳」，陸日關係難有真友情。

雙方總理首相互致賀電

大陸新華社稱，李克強12日與安倍晉三互致賀電，慶祝陸日和平友好條約締結40周年。李克強在賀電中表示，40年來，陸日關係取得令人矚目的發展，為兩國人民帶來福祉，也為地區和世界的繁榮穩定作出貢獻。

李克強強調，陸方願同日方繼續本著以史為鑒、面向未來的精神，遵循陸日四個政治文件各項原則，維護政治基礎，深化互利合作，妥善管控分歧，推動兩國關係長期健康穩定發展。

安倍期待深化彼此合作

安倍晉三則表示，兩國對地區和世界和平繁榮負有重要責任，雙方應繼續攜手深化合作，為解決國際社會面臨的各種課題作出貢獻，回應各方期待。並稱「期待年內訪問貴國，推動日中關係進入新階段。」

上一次兩國首相與總理互發賀電是在10年前陸日和平友好條約30周年之際，時任日本首相為麻生太郎，大陸總理為溫家寶。種種跡象顯見陸日雙方都有意推動兩國關係正向發展。

前日相批安倍兩面手法

值得一提的是，由大陸社科院主辦的紀念《中日和平友好條約》締結40周年國際學術研討會11日在北京召開。大陸前國務委員戴秉國致詞呼籲，雙方應按照「條約必須信守」的國際法要求，讓兩國關係能在21、22、23世紀都健康穩定地發展下去。

鳩山由紀夫則直言，「右手握手，左手拳頭緊攥，這樣是不會產生真友情的」，「安倍經常抱怨東亞的安全保障狀況愈發嚴峻，卻試圖強化日美聯盟、增強自衛隊配備」。他並呼籲，日本應該大力支持大陸的「一帶一路」倡議。

(中國時報)