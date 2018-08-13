安倍盼9月與習在俄會晤

2018年08月13日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

在美國川普政府攪亂世界局勢之際，陸日雙方修復關係意圖明顯。日本共同社引述消息人士披露，若大陸國家主席習近平出席9月在俄羅斯海參崴召開的國際會議，日本首相安倍晉三考慮在當地先與習會晤，為習訪日鋪平道路。據悉，為顧及大陸感受，安倍可能短時間內不會再參拜靖國神社。

日本共同社11日報導指出，針對如何應對增強國際社會影響力的大陸，安倍明確表示，「從競爭到協調，將大力發展日中關係。」這是因為安倍認為，把與擁有巨大市場的大陸對立縮至最小並擴大合作範圍，這對於推進經濟增長戰略的日本而言，益處更大。面對時而顯露霸權傾向的大陸，如何與之確立協調體制將成為日本今後的課題。

報導並引述消息人士披露，為改善兩國關係，安倍有意加速兩國之間的首腦交流。有關習近平可能出席9月在俄羅斯海參崴舉行的國際會議「東方經濟論壇」，日本政府內部多認為「有充分可能」。

日本政府預設習近平將出席會議，力爭在近期與北京就舉行首腦會談展開協調。已基本確定參加該論壇的安倍如能實現與習近平之間的會談，將成為兩人自去年11月在越南以來的再次會晤。

報導指出，安倍訪陸準備工作也將正式啟動。安倍考慮以自民黨總裁選舉後的10月為目標，力爭到訪北京與習近平舉行會談，為習近平訪日鋪平道路。日方將全力爭取北京的同意。此外，有分析指出，由於顧及到大陸的感受，安倍短期之內應該不會參拜靖國神社。

(中國時報)