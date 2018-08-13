黨產追到海外 鎖定南韓清查

2018年08月13日 04:10 中國時報 潘維庭 、呂佳蓉／台北─首爾報導 、呂佳蓉／台北─首爾報導

明洞是韓國著名的商業區及觀光區。我政府在該地區周圍有多筆土地，市值驚人。（摘自網路）

我政府在南韓有20多筆土地，因歷史及台韓斷交等因素，目前由國民黨駐韓直屬支部等僑民團體長年占用，多年來外交部盼簽訂委託管理契約但進度遲緩，僑界盛傳不當黨產處理委員會將利用新任駐韓代表唐殿文上任後，全面追討。僑界將拒絕配合，一旦走上法律程序，在南韓承認一中原則下，被陸方承繼。

首爾僑界知情人士表示，近期南韓僑界盛傳，我駐馬紹爾大使唐殿文接任駐韓代表後，首要任務就是配合民進黨政府，全面討回我在韓的國有土地後出售。

目前這20多筆土地，大多在首爾市中心，包含明洞、青瓦台附近，另在仁川與釜山各有2筆，目前由僑民服務委員會（國民黨駐韓直屬支部）、漢城華僑中學、漢城華僑協會等使用；國民黨中央雖稱該組織是僑民自發性團體，已無黨務工作與黨組織在內，黨中央無法可管，但該支部回應我政府要求簽署委託管理契約時，則以「未獲中央黨部指示」帶過。

僑民主張，這些土地當時受限南韓法律，外國人無法以個人名義購買，法人可以，才以「中華民國」登記，實際上是僑民出資，加上這些土地有複雜的歷史因素，甚至可上溯到清朝，另外，1992年台韓斷交時匆忙，部分國有資產先交給國民黨或僑領管理，有傳統與政治雙重原因。

據了解，大陸駐韓大使館已關注此事許久。民進黨上台後，去中國化政策讓南韓僑界多所不滿，跟政府簽訂委託管理契約意願極低，反倒大陸積極經營僑界的關係。

前駐韓外交官認為，韓方的態度和法令是最重要的關鍵，如日本「光華寮」案，明明是登記我國資產，卻被大陸人占用，最後日本最高法院認定中華民國政府在光華寮問題上不具有訴訟權。南韓遵循的是一中原則，如果我方跟僑界打官司，大陸主張應由中華人民共和國繼受的角色就會出現。

(中國時報)