監委籲勿傷害僑民感情

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中國時報
／台北報導

有關我國在南韓27筆土地被占用案，2013年監察委員高鳳仙、錢林慧君、葛永光曾提案糾正外交部及駐韓代表處。高鳳仙受訪時表示，大陸勢力龐大、資源豐沛，我們推動僑務與外交環境本已艱鉅，不希望因此事損傷與當地僑民感情，「維持與僑界良好、緊密關係，才不會讓大陸有見縫插針的空間」。

她說，經過多年努力後，目前有3筆土地追回，與我政府簽署委託管理契約，其中2筆是私人租用，簽約後收取租金繳回國庫；漢城華僑小學則是簽署委託管理契約，但因公益使用而未收租金。

高鳳仙解釋，能成功簽約，主要也是華僑小學改建校園危樓時，需要我方提供土地使用同意書才簽約，其他則沒那麼順利。她表示，根據外交部函報監察院，駐韓代表處與僑民服務委員會（國民黨駐韓直屬支部）、漢城華僑中學、漢城華僑協會三個單位接觸，希望他們與我們政府簽署委託管理契約，但進展緩慢，「遇上瓶頸」，對方以希望支持僑務，或主張土地是僑民出資等理由未予回應。

高鳳仙表示，站在監察院的立場，這些國家的土地不應被無權占有，至少要簽訂委託管理契約，且希望監察院成為外交部的協商後盾，至少在簽約前宣示主權，不能不理不睬，但具體作法則由外交部決定。

她分析，處理此事有兩大難處，首先若真採取法律途徑，可能會引發大陸主張應由陸方繼承「中華民國」的土地，反更得不償失；且要考慮與僑界關係。

(中國時報)

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