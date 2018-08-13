立場先站穩 硬碰硬恐自傷

2018年08月13日 04:10 中國時報 呂佳蓉、林勁傑

有關民進黨政府將全面追討在南韓的不當黨產，新任駐韓代表唐殿文與擬出任駐韓副代表的董思齊皆尚未到任，不表示意見。外交部昨天對此也不發表評論。但其實，即便兩岸外交實力落差甚大，台灣還是可以合法收回，但根本前提是，勿自我矮化，站穩「國號叫中華民國」的立場。

現在外交部以「台灣、中國」稱呼兩岸，外交部的專業同仁只能跟著民進黨政府走，外交部前部長李大維日前稱對岸為「中國」而不稱「大陸」，結果被倒打一耙，大陸順水推舟，你們自己都稱自己是台灣，順勢讓我們在國際被矮化叫「中國台灣」，因為台灣可指地域，也可是暗中搞兩國論的手法。大陸對此自然主動出手，把台灣前面冠上中國。

只要站穩立場與熟知歷史，就不怕在收回國有資產時被大陸拿走。譬如若走到法律程序，我方在國際法人上的問題，詳閱《中韓建交公報》第三條：「大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場。」其中並沒有承認中華人民共和國有台灣的主權，這是我方可以力爭的立場。

此外，關於與我斷交後產權的問題，此前我國駐菲律賓馬尼拉的大使館由中共占去後，我方也向菲律賓在台的大使館收回，而當時的菲律賓在台大使館則是現在的外交學院。

民進黨真要收回海外資產，一是請先站穩中華民國政府的立場，二是檢視自己手中的籌碼，不能硬碰硬，國民黨時期都要不回的資產，還是應深耕僑界關係，步步為營，而非粗暴討回。

(中國時報)