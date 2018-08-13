立場先站穩 硬碰硬恐自傷

友善列印
中國時報
呂佳蓉、林勁傑

有關民進黨政府將全面追討在南韓的不當黨產，新任駐韓代表唐殿文與擬出任駐韓副代表的董思齊皆尚未到任，不表示意見。外交部昨天對此也不發表評論。但其實，即便兩岸外交實力落差甚大，台灣還是可以合法收回，但根本前提是，勿自我矮化，站穩「國號叫中華民國」的立場。

現在外交部以「台灣、中國」稱呼兩岸，外交部的專業同仁只能跟著民進黨政府走，外交部前部長李大維日前稱對岸為「中國」而不稱「大陸」，結果被倒打一耙，大陸順水推舟，你們自己都稱自己是台灣，順勢讓我們在國際被矮化叫「中國台灣」，因為台灣可指地域，也可是暗中搞兩國論的手法。大陸對此自然主動出手，把台灣前面冠上中國。

只要站穩立場與熟知歷史，就不怕在收回國有資產時被大陸拿走。譬如若走到法律程序，我方在國際法人上的問題，詳閱《中韓建交公報》第三條：「大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場。」其中並沒有承認中華人民共和國有台灣的主權，這是我方可以力爭的立場。

此外，關於與我斷交後產權的問題，此前我國駐菲律賓馬尼拉的大使館由中共占去後，我方也向菲律賓在台的大使館收回，而當時的菲律賓在台大使館則是現在的外交學院。

民進黨真要收回海外資產，一是請先站穩中華民國政府的立場，二是檢視自己手中的籌碼，不能硬碰硬，國民黨時期都要不回的資產，還是應深耕僑界關係，步步為營，而非粗暴討回。

(中國時報)

監委籲勿傷害僑民感情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。