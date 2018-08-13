溪畔拜好兄弟 女上岸 男溺斃

2018年08月13日 04:10 中國時報 陳慶居 、 王文吉 ／綜合報導 ／綜合報導

賴姓男子遺體抬上岸後，家屬悲傷不已相擁泣不成聲。（陳慶居攝）

台中市賴姓男子在七月鬼門開的第一天，偕同莊姓女友到大安溪畔祭拜好兄弟，未料回程遇上溪水暴漲雙雙失足落水，莊女自行上岸、賴男失蹤。苗栗縣消防局與救難人員漏夜搜尋無功而返，直到12日才在大安溪礫石灘上尋獲賴男遺體，家屬悲慟泣不成聲。

警方調查，47歲賴男與33歲莊姓女友2人在農曆七月初一相偕到卓蘭大安溪畔祭拜、祈福；回程時未留意溪水暴漲，渡溪時雙雙落水被沖往下游。莊女在溪中載浮載沉數個小時，晚間7時被洪水沖到淺灘，自行爬上岸，她趕緊向砂石車司機借用電話求救，獲送醫急救。

渡溪落水 女沖上灘

苗栗縣消防局第五大隊指出，11日晚間7時許據報，台中市大甲區賴姓男子在大安溪卓蘭段落水，出動消防及救難協會人員漏夜搜尋；但因天色昏暗溪水湍急，深夜10時暫停搜救任務。

隊長郭金源說，12日上午繼續展開搜尋，同時動用空拍機協助，9時20分在距離賴男落水處下游約2公里處的礫石灘尋獲其遺體。家屬趕抵現場，目睹遺體相擁而泣，有人哭癱在地，遺體在家屬焚香祭拜後，被帶回台中相驗善後。

警方表示，賴男與前妻離異多年，女兒已嫁至雲林。賴男女兒向警方說，父親近年與莊女交往，事發前有告知家人，因信仰關係要到卓蘭拜拜，卻沒想到遭逢意外，對死因沒有意見。

下游石礫 尋獲遺體

賴男叔叔說，賴男從事檳榔買賣，先前還允諾12日要載家人到台東參加姑姑的告別式；這下子不但去不成，自己也遭逢憾事。

警方指出，莊女仍在醫院加護病房觀察中，院方告知目前莊女狀況不適宜製作筆錄，將等她病情好轉，才能釐清落水經過。

民俗專家蔡滕表示，祭拜河神、水神在岸邊即可，不需到河床中央；農曆7月只有宮廟放水燈為好兄弟引路，並沒有祭拜河神、水神習俗。死者可能有特殊感應、神明指示或因果關係，才會特地前往祭拜神靈。

(中國時報)