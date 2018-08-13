不給摸就扣錢 少女誤入血汗酒店

2018年08月13日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

新北市陳姓男子與孫姓女友在三重開設脫衣酒店，利用暑假在網路招募未成年少女打工陪酒，佯稱只要幫男客倒酒純聊天，3小時坐檯費200元，多名少女上班後被逼讓男客「上下其手」，還被苛扣檯費，堪稱「血汗酒店」。警方獲報搜索酒店，帶回孫女、幹部、酒客及小姐共51人，其中1名小姐年僅14歲，警訊後將孫女9人依兒少性剝削防制條例送辦。

萬華警分局日前接獲17歲少女報案，少女泣訴指控，她在臉書上找工作，張姓酒店經紀誘騙她至新北市三重區酒店上班，酒店孫姓負責人明知她未成年，卻騙她坐檯工作單純，只須倒酒、陪客人聊天玩遊戲，每3小時可賺200元坐檯費。

不料她上班後，客人總是將手伸進她內衣褲毛手毛腳，她向孫女投訴，反遭孫女威脅，恫稱如果她讓客人滿足，會幫忙多索討小費，若不從就要扣光檯費。孫還經常吹噓酒店背後有黑白兩道撐腰，讓她不敢反抗。她工作2天後，才鼓起勇氣報警。

警方日前搜索酒店，拘提孫女9人，另帶回幹部、酒客及小姐42人，查扣新台幣88萬餘元等贓證物。警方清查帳冊，發現酒店以「年輕敢玩」為號召，吸引酒客入內消費，平均每周獲利達28萬餘元，但每日卻僅付每名少女數百元坐檯費，堪稱血汗酒店。

警方調查，54歲陳男經營的酒店今年2月開業，44歲孫姓女友在網路招募未成年少女打工，部分少女受不了離職，因不敢告訴家長，直到警方查獲酒店通知家長，家長才知道女兒半夜出門，竟是到酒店打工。警訊後，將孫女9人移送新北地檢署偵辦，另將未成年少女送往社會局安置。

(中國時報)