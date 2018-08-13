東沙大王顯神蹟 管官兵修當機

2018年08月13日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

農曆七月，民間祭拜好兄弟求平安，國軍連隊主官也會拜連旗祈福，而駐守南疆的東沙島官兵70年來全靠東沙大王庇佑；日前，島上某軍事設備突然不明當機，官兵擲筊請示大王，得知設施裡頭「不乾淨」，官兵奉大王指示請出廟內太子爺神尊前往鎮煞，當神像一進到設施內，設備隨即正常運作，官兵嘖嘖稱奇。

1948年夏天，關公神像隨獨木舟漂流至東沙島，神像滴水不沾，官兵視為神蹟建廟奉祀，因有求必應，尊為東沙大王，從此香火鼎盛，被視為東沙守護神。

70年來，東沙大王庇佑官兵，神蹟無數，官兵大小事無不擲筊請示，「遇事不決問大王」；舉凡求平安、裝備順利都來拜，據說早年駐島海軍陸戰隊裝備檢查要過關，要先拜大王那把青龍偃月刀。

不少官兵退伍後要升學考試、求職或做生意也會打電話到東沙指揮部，央請代為在大王廟裡點光明燈祈福。

多年前，東沙指揮部將閒置的防空碉堡，改建為史蹟陳列館「月牙軒」，興建過程事故不斷，島上人心惶惶，經東沙大王指示該處為「陰陽交會」處，需由法師施法做成結界阻止陰靈入侵，經法師作法後，月牙軒順利完工啟用。

官兵津津樂道的是，2012年大王廟265面金牌遭竊，警方登島要全體士兵擲筊，涉案士官擲出3聖筊，自知「大王生氣了」，不但投案並籌錢償還典當金牌的135萬元。

大王廟「廟公」由官兵擔任，每天定時晨鐘暮鼓，上香祭拜。2年前，曾任「廟公」的軍官考上資訊研究所，大王顯靈指示軍官要負責修撰東沙大王廟誌。該軍官原擔心以大王為碩士論文題目會被教授打槍，結果他連擲3聖筊後獲教授首肯。

據悉，有軍官日前擲筊請示大王真身是何神尊？大王並未明示，僅稱祂是誰不重要，重要是保佑島上官兵平安，尊稱東沙大王即可。

(中國時報)