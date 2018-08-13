東沙大王顯神蹟 管官兵修當機

東沙大王廟裡除正中供奉的大王外，還供奉其他神明。（謝明俊攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

農曆七月，民間祭拜好兄弟求平安，國軍連隊主官也會拜連旗祈福，而駐守南疆的東沙島官兵70年來全靠東沙大王庇佑；日前，島上某軍事設備突然不明當機，官兵擲筊請示大王，得知設施裡頭「不乾淨」，官兵奉大王指示請出廟內太子爺神尊前往鎮煞，當神像一進到設施內，設備隨即正常運作，官兵嘖嘖稱奇。

1948年夏天，關公神像隨獨木舟漂流至東沙島，神像滴水不沾，官兵視為神蹟建廟奉祀，因有求必應，尊為東沙大王，從此香火鼎盛，被視為東沙守護神。

70年來，東沙大王庇佑官兵，神蹟無數，官兵大小事無不擲筊請示，「遇事不決問大王」；舉凡求平安、裝備順利都來拜，據說早年駐島海軍陸戰隊裝備檢查要過關，要先拜大王那把青龍偃月刀。

不少官兵退伍後要升學考試、求職或做生意也會打電話到東沙指揮部，央請代為在大王廟裡點光明燈祈福。

多年前，東沙指揮部將閒置的防空碉堡，改建為史蹟陳列館「月牙軒」，興建過程事故不斷，島上人心惶惶，經東沙大王指示該處為「陰陽交會」處，需由法師施法做成結界阻止陰靈入侵，經法師作法後，月牙軒順利完工啟用。

官兵津津樂道的是，2012年大王廟265面金牌遭竊，警方登島要全體士兵擲筊，涉案士官擲出3聖筊，自知「大王生氣了」，不但投案並籌錢償還典當金牌的135萬元。

大王廟「廟公」由官兵擔任，每天定時晨鐘暮鼓，上香祭拜。2年前，曾任「廟公」的軍官考上資訊研究所，大王顯靈指示軍官要負責修撰東沙大王廟誌。該軍官原擔心以大王為碩士論文題目會被教授打槍，結果他連擲3聖筊後獲教授首肯。

據悉，有軍官日前擲筊請示大王真身是何神尊？大王並未明示，僅稱祂是誰不重要，重要是保佑島上官兵平安，尊稱東沙大王即可。

(中國時報)

不給摸就扣錢 少女誤入血汗酒店 神明違規 禁閉銅鐘20餘年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。