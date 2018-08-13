神明違規 禁閉銅鐘20餘年

2018年08月13日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

鎮守東沙島70年的東沙大王廟，20多年來廟裡有個禁忌，就是大王神桌下有只長型銅鐘，絕對不准碰觸、甚至打開銅鐘查看，傳聞過去因某位神明違規，被大王處罰鎮壓在鐘內。

東沙大王廟裡供奉的神尊，除大王本尊之外，還有觀世音、媽祖、太子爺等神明，這些神明都是歷年服役官兵請來保佑平安的。

早年東沙防務是由海軍陸戰隊負責，據傳2、30年前，有海陸新兵為求平安，從台灣請來神明安座在置物櫃內供奉。之後，其他新兵也請來太子爺祭拜，不久新兵所屬連隊接連出事，多人生病。

軍方請示大王，懷疑與官兵私下拜神有關，全面清查發現該新兵私下供奉2尊神明，並將2尊神明請到大王面前。

傳聞當年大王開示，指先來的神尊不滿遭新兵冷落，對連上官兵薄施懲罰，經大王協調，後到的太子爺願回台灣寺廟，至於先來的神明因行為有違神規，向大王自請處分，大王指示將原置於廟門右側的銅鐘取下，將該神明置於銅鐘下懲處。

此後，軍方要求官兵不得私下祭拜，帶來的神明全請至大王廟擲筊請示，想回台的由官兵返台時請回，願留下的則與大王共享香火。

這個高約3台尺的銅鐘，與虎爺一起供置在神桌下方，禁忌在20多年口耳相傳下，從沒人敢打開查看，因此銅鐘內究竟何物，不得而知。

(中國時報)