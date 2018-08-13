欠債挨槍頸中彈 男命大脫險

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中國時報
／台中報導

台中市大里區1家鐵工廠11日深夜發生槍擊案！20歲黃姓男子與19歲洪姓男子等人聊天，黃男疑因2萬元的財務糾紛與洪爭執，持槍朝洪頸部開槍後逃逸；洪中彈傷勢嚴重，所幸送醫已脫離險境。警方漏夜追捕後，12日中午逮捕黃到案，並到大里區北峰橋下起出作案槍彈，警方已深入調查黃開槍動機。

警方調查，11日深夜11時許，洪男與3名友人在西湖路1家鐵工廠內聊天，黃男隨後騎車到鐵工廠，並入座聊天；不久，洪、黃2人疑因財務糾紛而起爭執，黃一言不發，近距離開槍射擊洪男頸部，洪男應聲倒地，黃行凶後騎車逃逸。

警方獲報趕抵現場，緊急將洪男送醫救治外，並查出在場4人中有毒品人口，現場並發現不明粉末包，警方對在場人士全數採尿送驗。另警方及鑑識人員現場採證，找不到彈殼。

醫院表示，洪到院時意識不清，檢查後發現左頸處有1處槍傷，傷勢十分嚴重；經斷層掃描，發現子彈貫穿頸部，卡在右胸下肺處，導致血胸狀況，頸椎受傷，手術取出子彈後，現已轉往加護病房觀察，生命跡象穩定。

警方漏夜追緝黃嫌，終於在案發後12小時，於12日中午在大里區大峰路的超商逮捕行兇的黃嫌。黃供稱將犯案槍枝丟棄在乾溪的北峰橋下，警方押解他到場起槍，在溪水裡尋獲1包塑膠包裹物，內有1支改造手槍、1顆子彈及1彈殼。警方將黃帶回偵訊，進一步釐清案情。

黃供稱，他因母親生病就醫，多次向洪催討2萬元欠款；但洪卻不還，他憤而向人調借槍枝，開槍洩憤，但警方懷疑，黃僅為追回2萬元，就對友人開槍，不符常情，且黃嫌對2萬元債款等疑點交代不清；警方已深入調查釐清黃嫌開槍動機，並追查槍枝來源。

(中國時報)

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