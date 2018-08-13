原民鄉區選戰激烈 角逐者眾

2018年08月13日 04:10 中國時報 廖肇祥 、 沈揮勝 、 王文吉 ／綜合報導 ／綜合報導

前言：距年底九合一選戰僅剩3個多月，全台的原民鄉區選情也漸趨緊繃，由於原住民總人口數約56萬人，分布各鄉區，最終勝負有可能在數百甚至數十票之間，部分鄉區戰況空前激烈。

南投縣2個原住民鄉仁愛鄉、信義鄉，下屆鄉長選舉皆是近身肉搏戰。國民黨現任仁愛鄉長江子信尋求連任，仁愛鄉民代表會主席吳文忠將再度披掛戰袍迎戰，上屆補選，江子信贏了吳文忠510票，2人再次對陣，拚戰強度升高 。

2年多前，仁愛鄉前鄉長孔文博遭對手江子信控告賄選，宣判當選無效定讞，依法補選，時任南豐國小校長的江子信臨危受命上陣。江子信對地方政治生態不陌生，他的胞兄即是前鄉長、現任縣府原民局局長張子孝，最後江子信以3616票贏了吳文忠的3106票，以510票之差勝出。

仁愛鄉泛泰雅包含賽德克族人口達9244人，布農族3023人，江子信來自泛泰雅族系，在部落支持上有扎實基礎，但是身為布農族的吳文忠在擔任仁愛鄉代會主席期間，常可見到他在農路工程會勘場合，爭取鄉民權益不分族群。

南投校長、技師都來選

信義鄉長期由藍營執政，鄉長史強將任滿，鄉農會企畫部主任全志堅、鄉公所社會課長伍聰仁積極布署多時，兩人都屬泛藍、對決態勢原已成局；但最近民和國中校長全正文、鄉公所農業課水保技師司榮信也表態要參選，選情值得關注。

全志堅輔導農民產銷20多年，對原鄉農民接觸最直接，去年初開始布局，根基穩固；伍聰仁擁暨大公共行政碩士學位、行政經歷豐富，他起跑布樁時程與全志堅相當，1年多來勤跑各部落。

全正文在信義鄉土生土長，歷任豐丘與信義國小老師、同富國中主任，及信義、埔里、民和等3所國中校長，具宏觀遠見與影響力；司榮信原任林務局南投林管處技正，去年請調返鄉，與全正文是鄰居，主訴求「友善土地、以民為重」，無黨籍但被視為偏綠。

和平區長 無黨拚連任

台中市和平區為泰雅族居住地區，現任區長林建堂本屆以國民黨籍參選，拿下3成7得票率，擊敗另2名同黨對手。原屬國民黨黑派的林建堂，任內跨域黨派，與林佳龍團隊的「和平專案」密切配合，建設成果或效率，地方有目共睹，下屆將以無黨籍身分競選連任。

據了解，林建堂仍保有國民黨籍，但許久未繳黨費，屬非有效黨員；而國、民兩黨對該區目前傾向開放、不提名人選，除林建堂表態尋求連任外，還有上屆落敗的陳文書捲土重來，公務員退休的張瑞宏也積極布局。

(中國時報)