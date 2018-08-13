獅子鄉7人表態 來義鄉家族戰

屏南地區4原鄉競爭激烈。圖為屏東縣原住民族收穫節活動。（謝佳潾翻攝）

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中國時報
／綜合報導
原住民區、鄉分布狀況

屏南地區來義、春日、牡丹、獅子等4原鄉中，屬獅子鄉長競爭最激烈，不僅傳有7人加入選戰，還被視為是鄉公所與鄉代會的戰爭，但地方人士指出，登記日未到都是「觀望期」，不僅選民觀望、這7人也在觀望，屆時究竟有幾人參選仍是未知數。

獅子鄉現任鄉長孔朝因兩任屆滿，傳有意力推民政課長田美惠，但是清潔隊長方文振、農觀課員朱宏恩也想選，而鄉代柳宏忠、鄉代主席林進丁同樣欲入主公所，另縣議員李冀香的先生周英傑，及曾任鄉長的民進黨籍侯金助皆傳參選，選情堪稱歷年最激烈。

來義鄉則傳出「家族戰」，除現任鄉長竇望義表態，與他出自同家族的現任鄉代莊景星也有意願，兩人勢均力敵。

三地門鄉長現任鄉長歸曉惠將尋求連任，現任縣議員車牧勒薩，和鄉代會主席鍾富來均有意挑戰。歸曉惠有執政優勢及家族奧援，不過她因議長賄選案纏身，未來判決結果將影響能否參選。

車牧的政治背景偏綠，在原住民鄉政治人物中少見，此次由於婦女保障名額，他評估繼續選縣議員不利，決定轉換跑道選鄉長。鍾富來擔任過1任副主席及3任主席，也有家族支持，這次希望更上一層樓，由民代轉為首長。

高雄市桃源、那瑪夏及茂林3區原住民自治區長選舉，除國民黨分別在3區提名謝英雄、朱莎威及宋能正，外傳顏欲華、駱韋志則有意以無黨籍各角逐桃源、茂林區長寶座。

至於那瑪夏區選情較激烈，至少4人以上競爭。浮出檯面的有前區長徐出世太太朱莎威、現任代理區長林民傑、前老鄉長柯明德太太李秀花，以及前那瑪夏區主祕孔賢傑，另外前區長、現任原民會主祕白樣．伊斯理鍛也想角逐。

那瑪夏區總人口數約3300人，投票數約2000人，預估當選門檻為500票，白樣．伊斯理鍛說，他若參選對結果有很大把握，但為了家族和諧，陷入思考中，8月中旬會做最後決定。

(中國時報)

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