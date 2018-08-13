桃竹苗選情繃 上演復仇記

復興區長曾志湘（中）任內完成新溪口吊橋、巴陵鐵塔，但面對強力挑戰能否順利連任，還須觀察。（本報資料照片）

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中國時報
、邱立雅／綜合報導

桃竹苗原鄉以泰雅族人為主，包括桃園復興區、竹縣五峰、尖石鄉、苗栗泰安鄉，下屆首長選情分呈「多搶一」局面，其中復興區、泰安鄉更上演「準王子復仇記」。

桃園市復興區以泰雅族為主，族人就有8579人，現任區長曾志湘以無黨籍身分挑戰連任，曾參選末代復興鄉長敗選的李永福則長期在地方耕耘，實力雄厚。前桃園縣原民局長、前復興鄉長的林誠榮也再度參選，他曾在本屆復興區長補選時以約300票差距輸給曾志湘，外界也看好。

苗栗縣泰安鄉下屆鄉長選舉，目前已有國民黨提名現任鄉長劉美蘭競選連任，對手除民進黨提名的現任鄉民代表盧光明外，本屆競選失利的陳吉基，也再次參選，形成藍、綠及無黨3搶1局勢。選舉人數僅約4900人，選情異常緊繃。

新竹縣五峰鄉原住民分別有賽夏族及泰雅族，人口比例約3比7，在泰雅族人口優勢夾殺下，賽夏族人奮力拚搏。

今年泰雅族鄉長參選人有現任代表會主席曾榮貴、前代表會主席葛忠義，賽夏族則有林務局竹東工作站主任朱劍鳴表態挑戰。但五峰鄉選戰分別由前山、後山分庭抗禮，前山除了有泰雅族也有夏賽族，後山則以泰雅族為大宗，來自後山的曾榮貴占地緣、血緣優勢，是前山兩名參選人的強勁對手。

尖石鄉在現任鄉長雲天寶屆滿後，由國民黨籍現任議員范坤松表態參選，對戰竹東分局巡佐退休的曾國大。曾國大為上屆鄉長參選人但是落選，不過仍然得到國民黨提名。雙方各有支持者力挺。

(中國時報)

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