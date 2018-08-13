台東激鬥多搶1 票源遭瓜分

2018年08月13日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

年底台東縣蘭嶼鄉長選舉，目前傳出4人有意參選，另外達仁、海端鄉現任鄉長均2任期滿，達仁5搶1、海端3雄並立，三地選情皆硝煙瀰漫。

蘭嶼鄉長部分，國民黨提名的謝胡源擔任2任鄉代，實力深厚，民進黨則提名紅頭村長蕭春祥，另外蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯也有意投入，蘭恩基金會在地方經營許久，舉辦蘭嶼藝術節受好評，同樣不容小覷。

現任鄉長夏曼．迦拉牧3年多前由警界轉戰政界，成功挑戰蘭嶼鄉長寶座，掌握現任資源，勝選機率高，但6月捲入蘭嶼環島公路工程弊案，遭檢方約談，最後雖無保請回，選情恐受影響。

台東縣達仁鄉目前是5搶1局面，現任達仁鄉長王光清2任屆滿，有意參選的除了國民黨提名的前鄉長包世晶以外，達仁鄉公所民政課長陳新輝也是國民黨；此外，無黨籍參選人有張小雲、孫明森、吳清生。

包世晶曾擔任兩屆鄉長，政壇經歷豐富，不過這次挑戰者眾，票源恐遭瓜分，如何固票是包世晶最重要的課題；其中唯一的女性參選人張小雲返鄉20年，從基層做起，後來擔任2屆代表，這回毅然投入鄉長選舉，對其他參選人是一大威脅。

海端鄉現任鄉長余忠義也因兩任期滿卸任，目前包含海端鄉代會代表胡金至、退警許耀光，及布農族東群部落學校校長江聰明，3雄投入選戰，也各有部落族人擁護，鹿死誰手未可知。

大武鄉部分，國民黨提名代表會主席黃建賓，力拚同為國民黨籍的大武鄉公所祕書王福源，兩人實力相當。長濱鄉國民黨提名現任鄉長潘淑芳，民進黨提名前鄉長陳德成，兩人旗鼓相當，其他尚無參選人浮出檯面。

(中國時報)