宜花藍營互打 綠難插旗

2018年08月13日 04:10 中國時報 李忠一 、 許家寧 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮秀林、萬榮鄉長當選人李春風、張秋美先後因賄選定讞解職，「補選又補選」兩鄉3年多來共換了10任鄉長，相當難堪；由於原鄉向來都是國民黨完全執政，這次在縣黨部先進行協調整合下，選情將呈現「黨內互打」、「雙強爭霸」局面。

另外宜蘭縣原民鄉是大同、南澳鄉，兩鄉鎮人口數各約有6000餘人，傳統屬於泛藍鐵票區，預估將是國民黨與無黨籍之爭。

大同鄉現任鄉長是國民黨籍的陳成功，由於陳任期即將屆滿，國民黨提名代表會主席何勝立參選，何勝立處事圓融、備戰已久，勝選機率高，但地方上也有傳出其他人選有意角逐，誰會迎戰何勝立預估要等到登記後才會揭曉。

南澳鄉長是爭取連任的無黨籍薛秋花，國民黨提名擔任金洋國小的校長李勝雄參選，薛是現任鄉長，而李在教育界服務多年，2人各有優勢與地盤，誰會當選仍有待觀察

秀林、萬榮因鄉長入獄服刑，豐濱鄉長劉靜芳則任期屆滿，皆無現任優勢，國民黨採開放競爭，秀林代理鄉長蔡瑞光宣布參選後遭撤換，外界揣測「拔蔡」為讓參選人「公平競爭」，角逐鄉長寶座還有鄉代會副主席胡孝民、鄉公所祕書王玫瑰，形成三強鼎立。

其餘鄉鎮中，卓溪鄉長呂必賢是唯一尋求連任鄉長，將面對無黨籍的原民會賽德克族群委員督溪海岱挑戰；至於萬榮鄉由鄉代會主席古明光對決西林村長陳添煌；豐濱鄉則是公所祕書林慶龍對抗代表會主席邱福順，雙方實力相當，勝負難料。

(中國時報)