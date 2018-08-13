公宅竟比商業標租 貴4000元

2018年08月13日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲上任後，將美河市等捷運聯開宅當作公宅出租，但因租金過高大量「滯銷」，去年市府將剩下的128戶聯開公宅還給北市捷運局，改用一般商業標租，但議員周柏雅發現，明明是同間聯開宅，商業標租金額反而比公宅便宜4000多元，簡直把公宅承租戶當冤大頭。

3次招租近半未出租

周柏雅指出，北市都發局原配有台北橋站、美河市聯開公宅共545戶，被柯文哲視為2萬戶公宅的先鋒部隊，但因都發局租金規畫太高，3次招租仍有224戶未出租，為避免空戶養蚊，只能將兩處128戶聯開公宅還給捷運局。

他以美河市聯開宅為例，捷運局將拿回的45戶當作一般住宅標租，不限財產、收入都可承租。以21坪套房計算，原本當公宅每月租金要1萬9500元，捷運局出租卻僅1萬4750元；31坪房型更誇張，當公宅要2萬7600元，捷運局標租只要2萬202元，價差將近4400元。

周柏雅不滿表示，同樣是市府資產，當公益性質的公宅價格竟比純商業標租來得貴，邏輯實在詭異。他質疑，市府寧願犧牲聯開公宅數量，也不願降低租金讓有需求的民眾承租，根本是本末倒置。

捷運局另有訂價機制

對此，都發局住宅服務科長邱婉清解釋，公宅訂價原則是第1年按市價85折出租、第2年後打7折，捷運局收回後另有一套訂價機制，都發局無法干預。

捷運局則說明，外界普遍反映租金太貴，為避免持續有空屋，市長認為要有優惠方案，因此承租3年以上會從8折開始逐年給予優惠，最低打到7折，對長期租戶而言，確實比公宅便宜一點。

(中國時報)