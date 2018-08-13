軍機噪音吵 要補助不如減稅

陸軍航空特戰指揮部附近住戶飽受航空噪音之苦，居民希望市府能與軍方協調，爭取權益。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

陸軍航空特戰指揮部附近居民長期飽受軍機起降噪音之苦，市議員楊朝偉指出，日前阿帕契直升機成軍、29架直升機駐紮，連屋頂都可以聽見聲音，範圍更是從龍潭區擴大到大溪區瑞源里等地，市府向軍方要求明年起發放每里20萬元噪音補助金，但軍方卻回函要到2020年才能發放，建議不如直接補助地方稅或房屋稅。

一級噪音區 涵蓋8個里

楊朝偉指出，龍潭601旅直升機基地，長期訓練飛機起降，大溪瑞源里深受噪音之苦，過去一直未在噪音防制區內，他向市府反映，終於在今年重新修正噪音防制區，大溪區從過去1個里，增加至8個里，1個里補助20萬，做為齊頭式的補助。

齊頭式補助 經費難運用

大溪區共有8個里，包括瑞源里、瑞興里、義和里、康安里、南興里、三元里、光明里、員林里，皆屬第一級航空噪音防制區，目前預計向國防部爭取每里20萬元的噪音改善經費補助。根據國防部《國軍所屬軍用機場航空噪音改善經費處理原則》規定，主要用於社區活動中心、村里集會所等公用設施之噪音防制設施改善，包括防音門窗、空調、設置噪音改善設施所增加電費支出或相關居民健康維護設備。

「有些里影響大，有些里影響小，齊頭式補助公平嗎？」楊朝偉說，1個里補助20萬，反而造成里長的困擾，該用在哪裡才算公平也很傷腦筋，建議將補助款用在實質回饋補助實質受噪音之苦的居民房屋稅、地價稅，來維護真正居住在當地居民的權益。

市府表示，今年向軍方提出時，並未獲得允諾，甚至之後回函給市府，說2020年才會開始發放補助金，不過市府並不接受，後續將持續爭取。

(中國時報)

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