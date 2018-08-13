不讓牙齒出走 先治好牙周病

2018年08月13日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

「旺旺中時生活講堂─健康368系列講座」12日邀請彰化市欣向美牙醫診所院長吳明哲和副院長鄭閔華演講「牙周病和植牙面面觀」，分享如何防範牙齒一顆顆離家出走？植牙也已進步到可即拔即種等先進技術和牙齒保健正確方法，吸引座無虛席互動熱烈。

植牙技術讚 即拔即種

欣向美牙醫診所是衛福部與生策會SNQ國家品質標章認證的國際醫療牙醫診所，全球只有14家。吳明哲說，畢業後返鄉服務也跑遍全世界，參觀全球最先進醫學中心，引進最尖端技術和設備打造國際級牙科場域。

吳明哲說，人生追求的是服務，診所賺的錢都投資更好設備，如全口斷層、牙醫專用高階3D列印機等，感染控制規範也是國際評鑑最高標準；設備義大利器機械清洗消毒機避免交叉感染，提升病患就醫水平。

鄭閔華針對國人普遍困擾的牙周病，從牙齒基本構造，牙周病基本分類等；讓大家認識牙周病徵狀，包括牙齦萎縮，齒縫變大、咀嚼無力，齒槽骨脫落等。

放著不治療 危害健康

鄭閔華指出，不健康牙齦，經常紅腫、發炎和流血，一洗牙就血流成河；若放著不治療，結果是牙齒一顆顆離家出走。還附帶牙齦萎縮，牙斑菌甚至侵襲心臟、血管，全面影響身心健康。

吳明哲表示，植牙越來越普及，卻非單純鑽個洞那麼簡單，植入路徑不準或該補骨未補骨，往往造成日後嚴重發炎等併發症，絕非單純是比價錢的商品；專業、技術、設備與風險管理缺一不可，感染控制等消毒非常重要。

吳明哲分享植牙不是唯一方法，卻是最好解決途徑；重要的是平常得做好牙齒保健，美麗人生，從「齒」開始！

(中國時報)