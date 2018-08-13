社區意象揭牌 雲選將大匯串

2018年08月13日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣斗南鎮林子社區「百福磚情」入口意象揭幕，各參選人紛到場，右起為鎮代薛維甲、縣議員參選人張庭綺、縣長李進勇、社區理事長也是林子里長參選人邱淑霞、立委劉建國、鎮長參選人張有擇及吳滄得、議員參選人鐘泰荃、石龜國小校長邱清麗。（許素惠攝）

選戰倒數103天，各選將馬不停蹄跑攤造勢，爭取選民認同，雲林縣長參選人立委張麗善12日到古坑綠色隧道和民眾愛的擁抱，並發送玫瑰花祝大家情人節快樂；雲林縣長李進勇則為斗南鎮林子社區「百福磚情」入口意象揭幕，鄉鎮市長、議員、代表等參選人幾乎都到場爭相亮相。

李進勇 斗南百福磚情

「百福磚情」意象樹立在林子社區入口台78線東西向快速道路下，揭幕儀式宛如各級參選人大匯串，除了立委劉建國外，李進勇、4位斗南鎮長參選人包括議員吳滄得、前議員簡慈坊、斗南鎮代表會主席沈暉勛、斗南鎮農會總幹事張有擇，雲林縣議員參選人張庭綺、鐘泰荃、顏忠義、鎮代參選人黃景鴻、薛維甲等，全部到場一一和居民握手致意。

李進勇表示，雲林縣社區營造聞名全國，成為其他縣市學習典範，林子社區因有2座磚窯廠，紅磚成為特產，居民DIY巧思打造「百福磚情」特色入口意象，以社區人文產業活絡地方發展，令人驚豔。

張麗善則是舉辦「給雲林一個愛的擁抱」，與競選搭檔斗六市長謝淑亞到古坑綠色隧道和民眾愛的抱抱，並分送玫瑰花，提前祝大家七夕情人節快樂，希望把愛、美、善傳遞到雲林每個角落，國民黨斗六市長參選人林聖爵也共襄盛舉，獲民眾熱情回應。

張麗善 古坑愛的擁抱

謝淑亞說，來到古坑感受鄉親的熱情，就像回到自己的家一樣溫暖，讓她回想起過去在古坑鄉長及議員任內受到大家的支持與照顧，期盼鄉親繼續為她與張麗善加油打氣。

(中國時報)