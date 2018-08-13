崗山之眼 民代爭擴大優惠

天空迴廊「崗山之眼」園區已成熱門景點，圖為崗山之眼舉辦夕陽音樂會，吸引民眾吹著風聆聽。（王錦河攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

天空迴廊「崗山之眼」園區今年2月底開幕後遊客蜂擁而來，已成為北高雄觀光熱門景點，隨著年底選舉接近，綠營民代紛紛爭取政策利多，要求市府同意園區鄰近9區居民門票半價優惠，希望博得更多選民認同。

盼再創入園人潮

高雄市政府及交通部觀光局共同投入1億3000多萬元打造的「崗山之眼」園區，從2月開放至7月底，已吸引50多萬名遊客到訪，每天大批遊客前往朝聖，一舉打響北高雄的觀光知名度。

由於「崗山之眼」僅優惠岡山和燕巢區居民免費入園，高市第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭區）市議員高閔琳及第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮區）市議員陳明澤力爭崗山之眼園區鄰近9區（包括橋頭、梓官、彌陀、永安、路竹、湖內、茄萣、阿蓮、田寮區）居民和外縣市中小學戶外教學門票半價優惠。

觀光局列入評估

2人認為，鄰近9區居民若享受票價優惠，必再創入園人潮，將於市議會提案。而年底九合一選舉腳步接近，2人於選前拋出此誘因，可望對選情有加分效果。

立委邱志偉與市議員高閔琳、陳明澤邀請市府觀光局召開協調會，觀光局指出，截至7月底，崗山之眼入園總人數為50萬4977人，門票收入為1778萬9080元；岡山及燕巢區民眾免費入園措施，至今減少收入約25萬元，預估全年約減少50萬元，至於周邊9區居民是否半價優惠，觀光局並未說死，僅表示會先列入評估，視未來整體營運績效後再做決定。

(中國時報)

社區意象揭牌 雲選將大匯串 潘神父奉獻部落獲褒揚令

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。