崗山之眼 民代爭擴大優惠

2018年08月13日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

天空迴廊「崗山之眼」園區今年2月底開幕後遊客蜂擁而來，已成為北高雄觀光熱門景點，隨著年底選舉接近，綠營民代紛紛爭取政策利多，要求市府同意園區鄰近9區居民門票半價優惠，希望博得更多選民認同。

盼再創入園人潮

高雄市政府及交通部觀光局共同投入1億3000多萬元打造的「崗山之眼」園區，從2月開放至7月底，已吸引50多萬名遊客到訪，每天大批遊客前往朝聖，一舉打響北高雄的觀光知名度。

由於「崗山之眼」僅優惠岡山和燕巢區居民免費入園，高市第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭區）市議員高閔琳及第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮區）市議員陳明澤力爭崗山之眼園區鄰近9區（包括橋頭、梓官、彌陀、永安、路竹、湖內、茄萣、阿蓮、田寮區）居民和外縣市中小學戶外教學門票半價優惠。

觀光局列入評估

2人認為，鄰近9區居民若享受票價優惠，必再創入園人潮，將於市議會提案。而年底九合一選舉腳步接近，2人於選前拋出此誘因，可望對選情有加分效果。

立委邱志偉與市議員高閔琳、陳明澤邀請市府觀光局召開協調會，觀光局指出，截至7月底，崗山之眼入園總人數為50萬4977人，門票收入為1778萬9080元；岡山及燕巢區民眾免費入園措施，至今減少收入約25萬元，預估全年約減少50萬元，至於周邊9區居民是否半價優惠，觀光局並未說死，僅表示會先列入評估，視未來整體營運績效後再做決定。

(中國時報)