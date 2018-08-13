潘神父奉獻部落獲褒揚令

2018年08月13日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

畢生奉獻偏鄉部落一甲子的已故法國籍神父潘世光，今年3月罹癌病逝，原民會主委夷將‧拔路兒12日代表總統頒予褒揚令，表揚潘神父耗時40年編譯阿美族語聖經、辭典，為偏鄉原住民族在教育、經濟、醫療及文化上的特殊貢獻。

本名Poinsot Msurice的潘神父，27歲從法國到花蓮，選擇在玉里鎮阿美族的鐵份部落落腳，他為自己取名潘世光，早期交通不發達，每日騎數十公里山區道路往返玉里與富里傳福音，成為當地族人口中的「河東天使」。

夷將‧拔路兒表示，潘神父把花蓮當作自己的家，也將當地阿美族人當作家人，他與已故的博利亞神父以「一卡片、一單字」方式，耗費近40年合力編寫法語拼音對照的「阿美族語字典」，成為保留阿美族語音重要的工具書，對保存阿美族語貢獻極大，潘世光同時也接續為族人編譯「阿美族語聖經」、「阿美族語辭典」。

潘神父1967年以露德聖母為名，創立花蓮地區第一間儲蓄互助社，這間被族人暱稱為「窮人銀行」的互助社，提供族人儲蓄及低利貸款，逐步建立族人儲蓄觀念改善經濟。

潘世光為阿美族語言、文化的貢獻除獲得教育部「本土語言傑出貢獻獎」肯定，去年9月更成為玉里劉一峰神父之後，花蓮第二位獲我國身分的外籍神父，當時他激動落淚說「台灣已經是我的家，我的家人就是阿美族人」，半年後他長眠於花蓮，享年86歲。

(中國時報)