潘神父奉獻部落獲褒揚令

潘世光神父今年3月罹癌病逝，原民會主任委員夷將．拔路兒（左）12日至花蓮富里頒發總統褒揚令肯定潘神父畢生奉獻。（許家寧翻攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

畢生奉獻偏鄉部落一甲子的已故法國籍神父潘世光，今年3月罹癌病逝，原民會主委夷將‧拔路兒12日代表總統頒予褒揚令，表揚潘神父耗時40年編譯阿美族語聖經、辭典，為偏鄉原住民族在教育、經濟、醫療及文化上的特殊貢獻。

本名Poinsot Msurice的潘神父，27歲從法國到花蓮，選擇在玉里鎮阿美族的鐵份部落落腳，他為自己取名潘世光，早期交通不發達，每日騎數十公里山區道路往返玉里與富里傳福音，成為當地族人口中的「河東天使」。

夷將‧拔路兒表示，潘神父把花蓮當作自己的家，也將當地阿美族人當作家人，他與已故的博利亞神父以「一卡片、一單字」方式，耗費近40年合力編寫法語拼音對照的「阿美族語字典」，成為保留阿美族語音重要的工具書，對保存阿美族語貢獻極大，潘世光同時也接續為族人編譯「阿美族語聖經」、「阿美族語辭典」。

潘神父1967年以露德聖母為名，創立花蓮地區第一間儲蓄互助社，這間被族人暱稱為「窮人銀行」的互助社，提供族人儲蓄及低利貸款，逐步建立族人儲蓄觀念改善經濟。

潘世光為阿美族語言、文化的貢獻除獲得教育部「本土語言傑出貢獻獎」肯定，去年9月更成為玉里劉一峰神父之後，花蓮第二位獲我國身分的外籍神父，當時他激動落淚說「台灣已經是我的家，我的家人就是阿美族人」，半年後他長眠於花蓮，享年86歲。

(中國時報)

崗山之眼 民代爭擴大優惠 馬陪陳學聖掃街 市場轟動

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。