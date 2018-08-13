馬陪陳學聖掃街 市場轟動

2018年08月13日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

前總統馬英九12日赴桃園龍岡市場，與國民黨籍桃園市長參選人陳學聖一起同台掃街造勢，馬英九展現超高人氣，所到之處民眾搶握手、拍照，500公尺路程走了將近20分，他也說，國民黨沒有分裂的本錢，對於楊麗環退選，應由吳敦義主席去勸說，現在沒有黨職，做這件事不適合。

提及國民黨市長與民進黨民調落差很大，馬英九說，不到最後一刻很難分出勝負，千萬不要有任何氣餒的感受，繼續往前衝，勝利就看得見。

他說，國民黨在今年選舉一定要團結，不管是天涯海角，會全力輔選黨所提名的候選人，一定要在這次選舉打下勝仗，在2020年才有可能重返執政。陳學聖則表示，謝謝馬總統讓他在桃園深耕，在當文化局長時，建設藝文特區，讓北桃園越來越繁榮，不像農博2個月10億燒掉就沒了，馬也在2010年徵召他選桃園立委，雖然第一站沒過關，但繼續留在桃園深耕，所以這次一定全力以赴，力拚當選希望能讓桃園更好。

陳學聖除邀請馬英九共同品嘗在地美食米干，民眾也獻上蒜頭、蘿蔔及花生等象徵「當選、好彩頭、好事發生」，並高喊「馬總統好、陳市長好」。沿路民眾團團包圍馬英九與陳學聖，短短500公尺路程半小時還走不完，可見馬英九卸任後的高人氣，陳學聖也說，希望馬總統之後多多來桃園，一定能拉抬國民黨的選戰氣勢。

(中國時報)