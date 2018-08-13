中埔義民祭 百人挑擔再現傳統

提前為18日的義民祭典暖身，中埔鄉公所12日在嘉義縣客家文化會館邀請來賓體驗挑扁擔。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣中埔鄉今年輪值辦義民祭，18日為迎接義民爺神靈回中埔，當天將以百人踩街挑擔遊行重現傳統文化，12日公所先暖身，除讓參與來賓體驗挑扁擔，大有國小舞獅班也小試身手，展現小小客家獅傳承有成，嘉縣副縣長吳芳銘更邀民眾18日當天來中埔，體驗早期客家先民祭祀義民爺重要慶典。

中埔鄉長李碧菁指出，中埔人口數44691人，客家族群占了5000人，雖然縣境內沒有義民廟，為讓客家文化在中埔持續茁壯，公所努力向客家委員會爭取經費，投入改善嘉義縣客家文化館軟、硬體設施、國小、公幼客語教學，今年更爭取到144萬活化計畫，將舉辦義民祭典活動。

李碧菁說，18日客家信徒為迎接義民爺的神靈回中埔，至少有百位民眾將挑著三牲五禮踩街入場，到義民爺香旗前祭拜，公所也邀雲林詔安女獅團、鄉內閩南女獅團、斗南客家獅團及中埔小小客獅等會師表演，展現多元族群融合的包容精神。

吳芳銘表示，嘉縣沒有建義民廟，義民祭多半在嘉市褒忠義民廟舉行，信徒來自嘉義縣市、雲林和舊台南縣部分區域，共分成5區輪值值守祭典區，中埔不僅分屬其中3區，還獨立負責第5區，顯見義民爺信仰是嘉縣非常重要的客家信仰文化，18日「嘉客好義，藝起再現」熱鬧舉行，希望喚起大家對客家文化的重視，傳承硬頸精神。

(中國時報)

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