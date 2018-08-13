南美館古蹟棟 原始風貌重現

2018年08月13日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南人盼了一甲子的台南市立美術館，是台灣21世紀第一座大型美術館，更是首創分成古蹟棟、新建棟的2棟美術館並列模式，規模史上之最，前身是台南警察署的古蹟棟目前進入「梳妝打扮」階段，施工團隊考據歷史，將古蹟棟復舊還原，重現「原色原貌」風華。

南美館預計年底開幕，由日本建築師（土反）茂設計、全台灣首見以玻璃帷幕結合碎型遮陽的新建館，施工難度甚高，碎形屋頂可讓陽光灑進室內卻也適時遮蔭，目前完成度約82％；至於著重在復舊的古蹟棟，可望先行在10月試營運，讓外界一窺古色古香的舊建物與藝術的融合之美。

古蹟棟修復工地主任曾文益說，全棟工程最難的部分，在於如何重現日據時期原貌，因為整棟建築物在國民政府接收後，多已上漆塗成紅色，原始面貌不復見，從外牆到建築物內部的門窗都經歷過層層「剝漆」，平均每一道工序都至少剝了3層漆，才終於露出最初的原色。

此外，也因揭開最原始風貌，牆面上過去遭遇空襲的彈孔清晰可見，復舊過程並未刻意修飾，而是呈現真實樣貌，並保留落水管原有形制，加以仿舊打造，盡可能忠實還原最初模樣。

南美館館長潘表示，一館預計10月將正式對外試營運，屆時將可讓外界一窺這座美術館古樸之美，二館則可望於12月問世，1、2館已策畫讓外界耳目一新的開幕展，期許2座館並存共榮，館藏內涵與定位也必將回應台南400年歷史。

(中國時報)