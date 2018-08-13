貓空七夕封茶 柯P放閃 我愛佩琪

台北市長柯文哲12日參加「2018貓空七夕情人封茶趣」，他在紙上寫下「我愛佩琪」置入茶罐封存，象徵封存理想與夢想。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

七夕情人節將至，指南宮、貓空商圈12日舉辦「2018貓空七夕情人封茶趣」，邀情侶們一起打破「分手魔咒」，台北市長柯文哲到場與民眾同歡，柯還在紙上寫「我愛佩琪」放入茶罐中封存，當場閃瞎所有人；至於「三貓計畫」，柯說，市府已經撥款500萬辦理前期規畫，未來將透過產業與文化、觀光結合轉型。

茶葉是文山區重要產業，每年會舉辦2次封茶活動，把茶葉及對親友的祝福一起封存瓶罐裡，成為敬天惜福的文化傳統。貓空商圈今年首度結合指南宮舉辦「2018貓空七夕情人封茶趣」，安排民眾從台北車站搭乘戀愛巴士至指南宮，逛市集、參拜、體驗封茶及品嘗在地美食。

柯文哲昨到場與民眾一同體驗封茶，被問到七夕情人節打算怎麼跟妻子陳珮琪度過？柯說，不用啦，大家都很忙，太太除了出席大稻埕音樂會，應該沒有特別活動。柯表面上雖不在意七夕情人節，但在書寫封茶祈福卡時不忘放閃，親筆寫下「我愛佩琪」，讓現場民眾一陣歡呼。

柯文哲致詞時說，當初為推廣茶葉產業，結合文化來包裝封茶，貓空地區4月通過休閒農業區規畫，希望藉由情人節推出「封茶趣」套裝行程，帶領遊客暢遊貓空；指南宮過去被傳為是「分手廟」，主委高超文說，指南宮是「賜正緣」，給大家真正的緣分，完全沒有魔咒。

此外，眾人期待的貓空、貓纜、大貓熊的「三貓計畫」，柯文哲說，動物園旁的Zoo Mall原址還是要蓋，但經過專家評估，若單獨蓋，成本效應很難平衡，所以要連同對面木柵路4段、5段及動物園、貓空聯合設計，市府已經撥500萬辦理前期規畫。

(中國時報)

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