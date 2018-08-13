土窯拜寮祈福 東山龍眼乾開烘

2018年08月13日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南東山種植龍眼面積約1300公頃，是全台主要產區，今年因雨水較少，產量頗豐，到處都能看到龍眼樹結實纍纍，農民也趕著採收製作龍眼乾，東山區南溪里擁有近80座傳統土窯，烘製果乾時熱鬧滾滾，有「土窯巷」之稱，12日舉行拜寮祈福儀式，象徵烘製工作正式開跑，南市文化局也持續推動文化景觀登錄，保留珍貴在地資產。

台南市文化局長葉澤山表示，東山區擁有完整的龍眼產業，且保留傳統烘焙文化，文化資產管理處2016年開始針對東山龍眼土窯進行相關研究及調查，發現東山區有700多座、近2000口土窯，密度堪稱全台最高。

另外，在地農民結合敬天祭神精神及烘焙技巧的「拜寮」、「起火」、「入米」、「落焙」、「清米」（脫粒）、「翻焙」、「收袋」、「謝寮」等一系列烘製龍眼乾的流程，除了生產外，還有人類和自然環境互動的特徵，造就出值得重視與保存的文化景觀，產業還存在時，就要推動文化景觀登錄，協助地方保存珍貴歷史。

12日拜寮祈福儀式，包括台南市議長賴美惠、市議員張世賢等人都到場參與，焚香敬告上天，希望老天保佑烘製過程順遂。接手家中土窯10多年的農民顏德村說，以傳統土窯搭配龍眼木當柴火燻製出的龍眼乾，過程費時費工，灶火24小時不間斷，至少得烘焙個6天5夜，還得根據溫溼度、果實含水量調整時間，但風味就是與機器烘乾的不同，很受市場青睞。

(中國時報)