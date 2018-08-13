樹林柑園露營場 延期開放

友善列印
中國時報
許哲瑗／新北報導

新北市府在樹林柑園大橋旁闢設「柑園露營場」，完工後招標卻乏人問津，直到6月底才將經營權外包給「活力天空」，原訂在11、12日辦試營運卻跳票，新北市高灘處對此表示，目前場地已大致完工，但因廠商計畫結合長板運動，將延後至9月開幕。

柑園露營場6月外包給「活力天空」廠商，該廠商相中柑園河濱公園場地大、山丘起伏有坡度，計畫在營地旁建造溜冰場，分為露營、滑板、學步車3區，打造親子、青少年皆能遊憩的休閒場域。

柑園露營場原定為11、12日開放試營運，如今卻空無一人，高灘地工程管理系營運企畫科長宋明勳解釋，滑板運動近年才在台灣興起，考量安全問題，決定延後至25、26日再開放，民眾可在官網團體報名，預計9月正式開幕。

宋明勛說，2020年東京奧運首次將滑板列入比賽項目，但雙北的遊憩空間較中南部狹小，許多滑板族常苦於無場地練習，盼藉成立樹林柑園露營區，提供滑板愛好者更完善的練習基地，同時向大眾推廣滑板文化。

「只有露營，民眾根本沒興趣！」新北市議員洪佳君認為，休閒產業已邁入多元化發展，若只是純粹露營活動，民眾可能興趣缺缺，樹林區近年極力推動特色休閒運動，例如在樹林水門附近成立攀岩場，也有民間團體正在申請輕航機的特定飛行領域，希望藉結合陸、海、空不同性質運動，跳脫傳統建立具特色的休憩空間。

(中國時報)

土窯拜寮祈福 東山龍眼乾開烘 美食訓練班 身障學員當總舖師

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。