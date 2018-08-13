不受鬼月影響 東北角人潮不減

2018年08月13日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

農曆鬼月傳統習俗禁忌多，以往民眾會避免夜遊、到海邊河邊、山區，不過，東北角旅遊人潮不受影響，旅客人次不但未減還逐年增加，光去年就吸引456萬人次遊客造訪，觀光產值高達55億元。新北市觀光局說，雖逢鬼月，大家除抱持尊敬信仰，也須注意安全，不要到無人管制的危險區域遊玩。

基隆開基老大公廟日前舉行開龕門儀式，象徵「鬼門開」，東北角龍洞四季灣、狸和禾小穀倉的旅客人潮仍絡繹不絕，顯見民眾已沒有「鬼月不宜上山下海」的迷思。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處指出，東北角去年吸引456萬旅遊人次，觀光產值達55億元。觀光局統計，暑假期間，龍洞灣公園遊客人數成長最顯著，2015年有4萬8625人次造訪、前年5萬7400人次，去年則有5萬7619人次，足見鬼月不影響民眾玩水意願。

龍洞灣海洋公園區經理李秀娟表示，龍洞灣是安全潛水海域，沒有環境汙染、有豐富的生態，還有專業教練指導，維護遊客安全；新北市貢寮的「狸和禾小穀倉」，業者蕭春益說，「水梯田導覽」開放預約後，名額常是秒殺。

觀光局專委陳靜芳呼籲，民眾在鬼月裡可抱持敬畏大自然的心情賞玩東北角，近期力推的「貢寮山海小旅行」，可隨農家採藥、洗草作茶湯，體驗務農田園樂，還可走訪南雅奇岩祕境、探索卯澳漁村生態及大啖特色海鮮餐，邀大家一起奔向大自然，享受美好時光。

(中國時報)