2018年08月13日 04:10 中國時報 趙春山

教育部推動歷史課綱修改，把中國史納入東亞史，引起社會的普遍關注。有人批評民進黨政府藉歷史教育走「台獨」路線，從而引發「去中國化」的質疑。課綱修改曾是馬政府執政時期受到藍營人士批判的一個重點，有人甚至聲嘶力竭地警告他，切勿因此成為「歷史的罪人」。馬任內未能解決這個問題，民進黨執政後的做法不僅是順水推舟，更有點變本加厲的味道。

對於課綱修改的關切，不應只是擔心「去中國化」，或是因「去中國化」可能為「台獨」提供更豐富的土壤，而是整個台灣年輕世代的「歷史觀」問題。換言之，需不需要加強他們的歷史觀？課綱修改是要修成什麼樣的歷史觀？

著名的西班牙裔美國哲學家桑塔亞那（George Santayana）說過：「那些不能銘記過去的人，注定要重蹈覆轍。」常聽到一些長期從事教育工作者感嘆，台灣年輕學子越來越缺乏歷史觀，不是他們健忘，而是沒有多少東西可以讓他們忘記。考試時，把蔣介石當成「明朝大將」不是笑話，認為「岳飛打張飛」，當然也就不足為奇。

年輕人不僅對過去發生的事沒有興趣，對現在進行的事也是「選擇性的」有興趣。這不完全是家庭或學校的教育問題，大眾傳播媒介也要負相當的責任。許多訪台的外國和大陸人士常感慨，此地沒有多少國際和大陸新聞可看。一個藝人的小道消息可以「連播」和「聯播」一整天，一名奄奄一息的插管病人，還必須應付記者「感覺如何」的問題。

生活在全球化的今天，台灣年輕一代確實需要加強「中國觀」和「國際觀」。我們認為，把台灣史、中國史和東亞史加以切割或是強調誰應歸併誰的問題，都犯了以偏概全的毛病。因為從歷史、文化、血緣和地理因素看，它們彼此之間都具有相互聯繫和相互影響的關係。歷史學家湯恩比認為：「拯救21世紀人類社會的，只有中國的儒家思想和大乘佛法，所以21世紀是中國的世紀。」身為台灣的中國人，我們當然因此感到驕傲，但也不會抱「文化沙文主義」的心態，忽視西方思潮對於中國，特別是對於台灣發展的影響，也不會忽視中共「具有中國特色的社會主義」對於大陸發展產生的影響。

知彼首應知己，對於加強對本身生長環境認識的台灣「本土化」教育，我們不能賦予太多的政治陰謀論，除非它蓄意要和中國切割，或是避開中國直接要和世界掛勾。如果民進黨進行的課綱修改是別有所圖，即帶有特定的政治目的，那將形成一場巨大的政治災難。不僅台灣年輕人的歷史觀會受到扭曲，兩岸關係也會產生「非我族類，其心必異」的鴻溝。在對岸眼中，兩岸關係將從「人民內部矛盾」升高到「敵我矛盾」，雙方將因缺乏妥協的空間而走向戰爭之路。

我們不希望民進黨政府因課綱修改，激化了兩岸之間本已存在的矛盾。大陸的文革經驗讓我們確信，台灣任何執政者都無力推動「去中國化」的政策。但如果課綱修改造成史觀比例的失調，或是出現不符史實的內容，則後果也必須由執政者概括承受。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)