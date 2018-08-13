用愛發電 連死人都不放過

2018年08月13日 04:10 中國時報 柏雲昌

炎炎夏日政府為拚太陽光電逾10倍成長，內政部9日修法將推廣「公墓發電」，比「用愛發電」又躍進了一大步。對此，行政院發言人谷辣斯10日保證，公墓發電不會「吵死人」！

內政部為何不修建築法規，管制活人使用的建築物，如新建商辦工廠和住宅大樓等必須裝設太陽光電玻璃（或板），反而動腦筋到墓地上？吾人猜想其原因應是死人不會來抗議，活人就不一樣了，尤其地主、建商都是財大氣粗的政治獻金大戶，當然得罪不起！

日前台電說明由於國際燃料價格上漲，10月勢必要調漲電費。不過如果要漲價，也只會依電價公式漲到天花板的3%。不過台電謙卑的想法最終還得觀察政府態度而定，畢竟年底還有選舉。

眾所周知台灣是個什麼天然資源都沒有的「寶島」，能源資源全靠進口。電價要漲基本上可分成兩個層面來看。首先，既然能源全靠進口，國際燃料漲，自然國內電價也會水漲船高，反之亦然，民眾沒什麼好抱怨的。另一層面，電價上漲可能是政府能源政策失靈所造成。這好比騙民眾口袋的錢來填補過高的發電成本，民眾當然要生氣。

民眾活得十分「現實」，基本上對能源有三大訴求，一是求供應安全；二是求經濟實惠；三是求汙染少。其中，以第一項訴求對民眾最為重要，因為沒有能源就沒有生存的依靠，更談不上經濟發展和追求健康，其次才是經濟實惠和汙染少。所以，民眾並不是不能接受變動的電價，問題是要合理。

現在的政府施政倒行逆施，為騙選票和爭權奪利，特意用少數人的偏見來綁架多數人的利益。強力廢核導致失去電力能源供應安全的基礎；用超額補貼來發展綠能，導致未來電力成本變相大漲；為怕缺電大量燃燒化石能源，導致犧牲民眾的生命健康和破懷環境。此外，也故意扭曲電力自由化市場以討好特定官商和政治利益團體。

凡此種種的政府失靈自然就導致能源成本或電價大增。古云「事不過三」，對台灣人也是如此，政客為奪權遊戲騙得了百姓一時，但騙不了一世。如今，謊言一個個被戳破，缺電、漲電價、空氣汙染都來了。至於內政部真應該正本清源做些正經事，在節能減碳這條路上，好好檢討老舊脫序的建築法規，強制採用綠能的工法和建材，才不致愧對天下第一部的稱號。（作者為中國文化大學經濟學系教授）

(中國時報)