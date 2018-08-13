2018年08月13日 04:10 中國時報 桑品載

這世上有比空氣取得更廉價且方便者，稱為「理由」。空氣固然無處不在，也不必花錢去買，但大火會把密封室裡的空氣燒盡，而理由，腦不死，它就在，而且有很多個，即使被判死刑，還會有「冤枉」的理由，比如世道不公、蒼天無眼、運氣太差、社會欺負窮人等。

姚文智宣布參選台北市長時說：「如果選上第三名，就退出政壇。」他前幾天接受媒體訪問時把話說得更清楚：「選不上就退出政壇。」他是現任立委，他的同志高嘉瑜建議他「為了展現參選意志，應宣布辭去立委。」不料，他竟給了一個不一定要辭立委的理由：「這件事要由黨跟整個團隊共同討論。」

參選市長只有兩種結果：選上或選不上。姚既表示「選不上就退出政壇」，他尚有兩年任期的立委身分便意味拋棄了，因為，選上，豈有市長兼立委或立委兼市長的法定許可？選不上，「退出政壇」的人還可能是立委嗎？再說，「不幹最大」，他要辭，誰也攔不住他。說白了，選舉結果即使他是第10名，黨和整個團隊還是會留任他，那麼，他就還是立委。

選不上就退出政壇，記憶中僅趙少康做到。1994年，趙少康和國民黨的黃大洲、民進黨的陳水扁競選台北市長，選舉時趙少康即公開宣布辭去立委。結果他以第2名敗選收場，從此果然退出政壇。

言而無信的有李登輝，他說總統任期做滿後就去傳教，不過問政事，但卸任後未見他去傳教，倒成為「獨派領袖」，對藍、綠指指點點了10多年，不久前獨派成立「喜樂島聯盟」，他又是座上賓。謝長廷在2008年和馬英九競選總統，也說過「敗選就退出政壇」，但他何嘗「退出」，如今還是蔡政府的駐日代表，他的弟子姚文智還要選台北市長，他曾以錄影方式公開支持。宋楚瑜也說退而不退，他參選台北市長自稱「封刀之作」，市長選敗封了刀，拔了劍又去選總統。

若你去問李登輝、謝長廷、宋楚瑜為何說退卻不退？你要多少理由他們都給得起，如謝長廷，他就說「那是開玩笑」。

政黨和政治人物可信度越來越低，這和他們拿信用來開玩笑有因果關係。另有幫襯者如李遠哲曾說「政見不必兌現」。說過的話不算數，就是說謊，但陳水扁的好友前新光醫院副院長黃芳彥，在扁案發生後帶著扁家珠寶逃去美國，行前曾說：「還有比誠實更高的道德。」謊話被揭穿，說謊者竟可化身為「道德理由」。理由之於政壇，真是取之不盡、用之不竭了！

高嘉瑜提議姚文智先辭立委，不管是基於同黨同志之誼或存心出他洋相，何必硬要問答案，反正11月24日一定會出現，屆時高當上議員，姚還是立委，他們當然還是同黨同志。

在台灣當選民，看政黨，看政治人物，得有一分看戲心情。台上說的話稱為「台詞」，他說得慷慨激昂、至情至性，到了後台卸了裝，你不認識他，他不認識你，不論他參與什麼選舉，千言萬語只為了你手中的那張選票，恰如看戲就得買戲票一樣。他表演完了，正在什麼地方抽菸喝酒哩，你卻還沉醉在那些台詞裡、那些訓練有素的舞台動作裡，你未免太入戲了吧！（作者為作家）

(中國時報)