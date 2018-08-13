2018年08月13日 04:10 中國時報 林騰鷂

公平會日前表示，基於產業發展利益，與美商高通公司訴訟和解，將高通原先須繳的234億元罰款遽降至27.3億元。公平會兩位委員不認可公平會本末倒置的作法，乃憤而辭職。

公平會對高通「以投資代替懲罰」，顯然角色混淆，特別是在高通沒有調整權利金收取方式下和解，多少有「縱容」外國優勢業者繼續壟斷，讓本土企業無法在合理競爭中發展；尤其是，高通若不履行和解承諾，還將以商業仲裁處理，直視我國公平交易秩序如無物！

依《公平交易委員會組織法》第2條規定，該會並不掌管「產業發展需求」事項，這是經濟部主管的，而公平會是要以維護交易秩序與消費者權益，確保自由與公平競爭之手段來促進經濟的安定與繁榮。兩部會功能職掌不同，豈可越俎代庖。而政府為了營造外商來台投資形象，罔顧國內業者權益的作法，也難怪會被外界質疑有政商幽靈在作怪。

《公平交易法》對於違反獨占禁止或聯合壟斷的處罰，原採美國刑事追訴與行政處罰並行制度，但在實施不久後，因為政商幽靈作怪，改採「懲先刑後」制度；甚至廠商被發現有違反規定時，只要在限期令內停止、改正其行為，或採取必要更正措施，就不會被處行政罰鍰或刑事追訴。這種無罰與輕罰的規範也就造成國內外廠商可以視《公平交易法》如無物，違反交易秩序與消費者權益，魚肉人民。

政商幽靈的影子也可在7月6日修正通過的《公司法》中看到。民進黨立法院黨團總召柯建銘在修法前說：「許多公司過去都是收購委託書來『萬年執政』，等於是『公然買票』，民進黨能坐視不管嗎？」但在八大工商團體登廣告提出多項訴求後，除了股東會召集條件外，其餘訴求最後幾乎都獲得立法院的「正面回應」。有學者就直言，11月「亞太防制洗錢組織」（APG）將來台進行第3輪評鑑，現在通過的《公司法》版本將很難通過評鑑，屆時台灣若遭到降等，將影響企業競爭力。

國內雖已歷經3次政黨輪替，但經濟管理依然「虛空不實」，財經相關部會施政時若不能堅守立場，政商幽靈就不會消失。（作者為律師）

(中國時報)