政府神隱 罷工恐成日常

2018年08月13日 04:10 中國時報 葉知秋

台灣正面臨史上第一次長榮、華航機師可能同時罷工，恐嚴重衝擊中秋連假疏運。媒體報導，民進黨中常會中，行政院報告勞資雙方溝通順利，工會訴求僅剩5項尚待持續溝通，卻立刻遭桃園市機師職業工會打臉，認為行政院過度樂觀。10日磋商時，桃園勞動局不僅下封口令，工會代表也僅表示「有共識、無結果」，還有媒體報導長榮與工會不歡而散，筆者猜測雙方並無交集，政府若不出手，罷工將是必然。

這件事清楚地反映出政府部門調停無力，監察院兩年前就已糾正交通部及民航局，華航空服員罷工造成上千乘客受影響，相關因應準備措施及協調溝通明顯不足，損害公眾利益。罷工預告期是國外航空業行之有年的制度，在國內卻遭勞團與勞工學者以「將使資方有準備」等鬥爭思維反對，導致兩年內毫無進展，是政府一大怠惰，才導致航空業接二連三嗆聲罷工，無辜的國內外乘客將受牽連。

這次機師罷工，已陸續有媒體披露，罷工訴求跟表面所稱的飛安、過勞無關，勞方堅持的反而是第13個月全薪、30天有薪病假，甚至有酒測放寬的影響航安訴求，甚至還有縮短服務年限的「落跑不賠錢」條款，工會對議題的說明缺乏誠信，說這次罷工是黑箱罷工完全不為過。

工會可能認為罷工是勞資之間的事，但大多數的旅客都是罷工的受害者，有權知道雙方協商內容，工會頻頻發動受爭議的罷工，也必須接受社會監督。但桃園市勞動局卻下封口令，雖有利於談判，卻讓勞資協商流於秤豬肉，割多割少還要看罷工者臉色。

作為民主社會，美國就曾多次對於缺乏公義的罷工給予行政制裁，司法部門也挺身而出，以公眾利益為由發出強制命令，雷根總統就曾以違反誓詞為由，開除1萬多名的塔台管制員，力抗無理的罷工。

反觀台灣，上屆總統大選，國民黨政府無力處理國道收費員抗議、空服員抗議，讓低迷選情雪上加霜，導致選舉挫敗，換了民進黨還是口號治國，勞動部完全無力處理可能是史上最嚴重的航空業罷工。交通部、勞動部怠惰在前，若在勞資談判的此時繼續無能下去，將重挫小英政府的威信。（作者為前媒體工作者）

(中國時報)