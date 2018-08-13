無色十主張 藍綠紅比賽愛台灣

2018年08月13日 04:10 中國時報 主筆室

英國前首相邱吉爾在連任落敗時說，「對傑出首相的無情，是偉大民族的象徵」，意思是說，在民主社會，政治人物只是人民追求自身福祉的工具，政治人物必須對人民忠誠，但人民不需要對政治人物忠誠。不只如此，人民對政黨同樣也應該「無情」。

固然在民主實務中，政黨有「政治品牌」的功能，並藉政黨輪替落實「責任政治」，但是台灣今天的政黨政治不但沒有落實「責任政治」的核心價值，反而「黨同伐異」，同黨者相互護航遮掩，敵對者則全力抹黑攻訐，忘記了造福民生才是政黨與政治人物的最高義務。政黨不斷相互廝殺，撕裂了台灣，激化了社會對立，全部淪為「負品牌」。

台灣不能再被劣質的政黨政治綁架！這是旺旺中時推動「無色覺醒」的初衷，台灣政治已經被藍綠兩黨綁架太久，應該要脫去顏色。過去20年，民進黨以背離現實的「台灣獨立」刺激選票，國民黨則在兩岸一中與九二共識的核心主張上猶豫不定、自亂陣腳、失去地氣，至於第三勢力的眾小黨其實各有藍綠座標，不敢違背自己陣營的「潛規則」。

「無色」指的不是沒有立場，而是不受政黨標籤綁架。柯文哲講「兩岸一家親」，我們肯定；蔡英文宣示遵守中華民國憲政體制，我們也鼓勵；馬英九任內，實現「馬習會」穩定兩岸和平，也當支持；這就是無色，因為「無色」就是要把政黨的名字遮起來，看他的作為而不是看他的名稱。同樣地，不管是白色力量、民進黨和國民黨，只要背離人民利益，就當受到最嚴厲的批判。這就是「無色」！

在這樣的基礎上，我們提出10個主張。這10個主張排除政黨利益的考量，在邏輯理性的思辯之下，對台灣人民最有利，也經得起檢驗的核心價值，分別是：

一、認同兩岸一家親，同根同源，台灣人就是中國人。

二、取消兩岸交流的各種障礙，幫助台灣人民認識現在的共產黨、大陸人民理解台灣的需求，以達到兩岸人民心靈契合，政經融一。

三、摒棄政黨惡鬥，讓海峽兩岸各黨比賽愛台灣。

四、擁護海峽兩岸和平發展，願以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式。

五、全力拚經濟，支持陸資來台投資，並與外資同等待遇。

六、即刻改革司法，重振司法威信，健全法治體系。

七、支持依法執行死刑，維護法律尊嚴，保障人民安全。

八、致力維護中華傳統優良文化，讓課綱正常化。

九、支持重啟核四、減少火電、增加綠電，以務實態度逐步完善能源結構。

十、維護基本人權，平等對待陸生與陸配。

或許有人會質疑，雖然說是「無色」，為什麼這10個主張，尤其是兩岸主張偏向於藍營的立場？因為，無色不是和稀泥，不是為了跳脫藍綠而跳脫藍綠。「無色」的上位理路是「真愛台灣」，執著的是怎麼做對台灣有利，怎麼做能讓台灣人民生活過得更好？

外界若不認同這10個主張，「無色十主張」也歡迎被檢驗、樂見被辯論。所以，從這個角度言，無色力量的另一個目標就是激盪辯論、引領思辨、打破慣性思維。更重要地，無色看的不是動機，而是結果。政治人物不能「好心做壞事」，口口聲聲愛台灣，卻像王莽一樣倒行逆施，不足為訓。台灣必須以「結果」而非「動機」，來判斷政策的好壞、政治人物的優劣。

例如感性上，或許部分綠營人士厭惡大陸，想要追求的是尊嚴與台灣主體性，其動機未必為惡，但理性地從「結果」來看，兩岸日益懸殊的實力差距，台灣獨立非但不是愛台，反而是傷害台灣的繁榮和平。

所以，無色覺醒不是支持國民黨、支持柯文哲或反對民進黨，甚至可以說，無色覺醒更希望民進黨能以其極佳的論述能力，立足草根的政黨形象，領導台灣重回理性的道路。所以我們呼籲蔡英文在兩岸政策上「勇敢髮夾彎」，因為蔡英文真的這麼做，那是台灣最大的福氣。

同樣地，無色覺醒也主張給予共產黨公平的競爭機會，讓台灣人民感受一下誰更「愛台灣」，而不是兩大黨依靠著政治寡占市場，雖然看似輪流執政，台灣卻沒有絲毫前進。

什麼是「無色」？「無色」正是邱吉爾說的「無情」，對政治人物無情、對政黨無情，唯有如此，台灣才能真正走出對立漩渦，進步向前！

(中國時報)