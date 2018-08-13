2018年08月13日 04:10 中國時報 主筆室

新興市場重要國家土耳其貨幣里拉上周五一度崩跌2成，今年已貶值4成，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼稱，有亞洲金融危機歷史重演的跡象。

里拉暴跌既有遠因亦有近因，也同時有經濟與政治因素。土耳其曾經飽受外資青睞，享受外資流入挹注本國資金與經濟，支撐股市與匯率的效益。但土耳其未能在這段時間充實並提升產業能力，一旦國際金融情勢翻轉，以美國為首的全球央行貨幣政策不再「量化寬鬆」，甚至進入升息階段，外資流出後，股匯市及經濟馬上受重擊。

近因與政治有關，經歷流產軍事政變後，內部走上準獨裁威權統治；對外則與美國關係陷入低潮。上周五里拉重挫，主要原因就是美國總統川普落井下石，在推特上說要加倍徵收從土耳其進口的鋼鋁關稅，鋁關稅將調高為20%，鋼鐵關稅甚至將升到50%。

今年雖然被認為是近10年來全球經濟景氣最佳的一年，各大主要經濟體有感成長，美國甚至出現單季超過4%的高成長，但新興市場烽火卻隱然已現。

南美阿根廷因通膨嚴重、資金外逃，貨幣持續重貶，逼得該國央行祭出40%的高利率，仍未平息風暴，最後只能向國際貨幣基金（IMF）求救，得到500億美元融資。接著是7月底巴基斯坦也向IMF求援，這次可能就要換土耳其，至於伊朗也逼近經濟與金融市場崩潰的邊緣。

大部分人認為這些新興市場國家規模較小，金融市場與全球連動性較低，不會影響全球市場，但上周五里拉重貶就引發美股下跌，過去亦有不少新興市場金融風暴傳染到全球的案例，台灣宜密切注意其動態並備妥因應方案。

(中國時報)