里拉重貶蝴蝶效應

友善列印
中國時報
主筆室

新興市場重要國家土耳其貨幣里拉上周五一度崩跌2成，今年已貶值4成，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼稱，有亞洲金融危機歷史重演的跡象。

里拉暴跌既有遠因亦有近因，也同時有經濟與政治因素。土耳其曾經飽受外資青睞，享受外資流入挹注本國資金與經濟，支撐股市與匯率的效益。但土耳其未能在這段時間充實並提升產業能力，一旦國際金融情勢翻轉，以美國為首的全球央行貨幣政策不再「量化寬鬆」，甚至進入升息階段，外資流出後，股匯市及經濟馬上受重擊。

近因與政治有關，經歷流產軍事政變後，內部走上準獨裁威權統治；對外則與美國關係陷入低潮。上周五里拉重挫，主要原因就是美國總統川普落井下石，在推特上說要加倍徵收從土耳其進口的鋼鋁關稅，鋁關稅將調高為20%，鋼鐵關稅甚至將升到50%。

今年雖然被認為是近10年來全球經濟景氣最佳的一年，各大主要經濟體有感成長，美國甚至出現單季超過4%的高成長，但新興市場烽火卻隱然已現。

南美阿根廷因通膨嚴重、資金外逃，貨幣持續重貶，逼得該國央行祭出40%的高利率，仍未平息風暴，最後只能向國際貨幣基金（IMF）求救，得到500億美元融資。接著是7月底巴基斯坦也向IMF求援，這次可能就要換土耳其，至於伊朗也逼近經濟與金融市場崩潰的邊緣。

大部分人認為這些新興市場國家規模較小，金融市場與全球連動性較低，不會影響全球市場，但上周五里拉重貶就引發美股下跌，過去亦有不少新興市場金融風暴傳染到全球的案例，台灣宜密切注意其動態並備妥因應方案。

(中國時報)

無色十主張 藍綠紅比賽愛台灣 你的選票不只是選票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。