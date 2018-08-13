2018年08月13日 04:10 中國時報 王尚智

原本的暑假旅遊旺季，對於全台灣的觀光業來說今年等同「鬼門關提前打開」。7月分業績全部嚴重下滑，從旅行社、飯店、遊覽車、餐廳，乃至旅遊網路平台大幅衰退最高超過3成。這一切源自軍公教「年改」凍結消費意願，直接衝擊基層市場經濟活動，彷彿又一記鬼火轟然點燃。

古來民間都說鬼火「光色偏綠，狀似燃燒，觸之冰冷」。對照著民進黨執政這兩年多，所有政策如今看來確實都是「鬼火」無誤！每一回出手幾乎反應全都是「輿論燃燒、民情慘綠」，到最後也都只剩下「市場冷卻、民主倒退」的事實。有網友整理民進黨執政之後，所引發各種大小的「體制爭議、人事弊端」，中央地方合計竟然超過100多項，台灣整座島嶼彷彿鬼火遍地，日以繼夜難以撲滅。

台灣雖說在規模結構上，原本就難以與大陸和亞洲眾多國家匹敵，國際生存空間猶待「政治」之外的「經濟產業、文化觀光」去突破困境。好不容易終於跨越歷史鴻溝，蔡英文才剛上任高高擎起的「第一把火」，就是撲滅了兩岸關係，緊接著以各種「轉型、改革」之名的施政，也在文青演講掩護下，再三點燃爭議。

然而，社會大眾開始越看越不對勁，政黨輪替之後的「執政三把火」，火光全都是綠色！「綠色只點燃綠色，鬼火只點燃鬼火」，民進黨的執政手法採取「陰陽換手」。一方面動輒數千億的政策預算，一筆又一筆以「廢核、風電、生技、ODA、前瞻建設」名義，大筆輸送給綠營派系與民間特定對象「民間參與」。另方面，以違憲的體制程序掠奪國民黨黨產以及軍公教年金，都讓台灣社會原有最基礎的穩定與活力從此終於滲裂且剝落。

而面對外界各種質疑，從蔡英文、賴清德一路到所有部會首長，都能同一口徑「毫無羞恥、全沒常識」地公開回應。蔡英文可以毫不心虛地堅稱「台灣經濟處在20年最好狀態」，賴清德則更毫不遲疑地表示「台灣平均月薪逼近6萬」。各種寡廉鮮恥的「鬼話連篇」，越到選舉越敢講！

蔡英文的執政態度從最初的低調含蓄，到如今基層民意的風向與不滿一概拒聽。特別是這半年來圍繞蔡英文身邊私下支配著權力人事的「老妖、小妖」也越發囂張！最新的「台杉案」很值得注意，這是由國庫向外「五鬼搬運」的標準醜陋吃相，而體制內對此非但毫不糾弊，反而還更多方倉促掩護。

如今正式來到農曆7月鬼門開，這幾天夜晚行車經過總統府、行政院，燈黃詭譎的氣氛總讓人備感不快。毫無疑問這些最高機關如今都是「權力的墓塚」，不但快速葬送了台灣民主政治的體制正義，還畜養了不斷想要舔嗜權錢滋味的派系鬼魅。

「拔管案」裡有鬼，「北農案」也有鬼，各種莫名其妙燃燒未盡的爭議，分別來自「爛到底」的教育部、「蠢到底」的農委會，還有「扯到底」的交通部、陸委會、外交部、國防部。而這一切「滿地鬼火」的群像，最終無不指向來自鬼影幢幢的總統府！

台灣從一方美麗的「寶島」，如今轉眼成為群鬼肆虐的「鬼島」。綠色鬼火還在四處延燒，大眾已經徹底看清，年底的選票甚為重要，這將是鎮壓群鬼的第一張符咒。

(中國時報)