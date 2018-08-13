中國留學生與美國恐懼

2018年08月13日 04:10 中國時報 曹俊漢

美國川普總統7日和企業高層共進晚餐時，暗指「某個國家」幾乎每個來美讀書的留學生都是間諜，雖未指名，但出席人士都知道他是指中國。席間雖然川普沒有直接談中國政策，但猛批貿易政策不公，不過為什麼話題會突然轉到中國留學生是「間諜」呢？

其實我們不難推測，在川普內心有一個中國崛起的最大深慮，不斷挑戰他的「讓美國再偉大」，而中國崛起最大的動力是來自美國的供輸，包括貿易、科技、資源等，而其人力資源的主力也是來自美國的培植。換言之，中國崛起使美國面對威脅的直接來源，便是到美國的中國留學生。

目前在美國有約35萬的中國留學生，500萬華裔美國人，許多優秀的華人過去都曾為留學生，因為有傑出的成就留在美國貢獻所學。中國第1位留美學生容閎，1876年獲美國耶魯大學授予榮譽法學博士學位，以表揚他對中美文化交流的貢獻。最近成為美國科學院院士的麻省理工學院教授文小剛博士，就是1981年來自中國科技大學的留美學生。「間諜說」對他來說何其沉重。

其實當前的移民政策已是川普「讓美國再偉大」計畫下的核心，而移民政策中已開始對來自中國的留學生設立了極為嚴格的限制，特別是理工科系的碩博士申請、博士後研究、學成後的工作簽證，以及赴美從事學術合作研究計畫等，都極盡苛求之能事。

至於申請永久居留或入籍公民更是難得不用說了。這種嚴格的留學生限制亦與「中國製造2025」計畫有關，該計畫讓美國恐懼中國將成為科技大國，威脅到美國的獨霸地位。

川普的這項言論違背美國立國精神，造成社會反擊。留學生一向是國與國之間文化交流的重要橋梁，傳統美國外交政策極為重視。1908年美國國會通過庚子賠款贈予中國，並指定滿清政府派遣學生來美留學。這是中國留學生赴美的開端。

美國國會眾議員趙美心指出，川普草率說出的言論令人無法容忍。即使是當前留美中國留學生每年160億美元的開銷，也可算是對美國經濟的一大貢獻。

令人擔憂的是，川普的「留學生是間諜」一出口，試問，今日在美國科技界享有成就且有地位的中國留學生，他們在美國是否還有「明天」？

（作者為中國文化大學政治系講座教授）

(中國時報)