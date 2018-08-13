2018年08月13日 04:10 中國時報 廖元豪

最近，大法官對立委的前瞻釋憲聲請案，以及對許多地方政府針對《公立學校教職員退撫條例》合憲性的聲請案，均作成不受理的決議。而監察院針對《黨產條例》的釋憲聲請，大法官也特別召開說明會，顯示大法官們對於是否受理此案頗為猶豫。這就引起了法律圈與各界的關切：大法官受理與否的標準是什麼？

人們常說，司法是正義最後一道防線。而在中華民國的司法系統中，職司解釋憲法與統一解釋法律的司法院大法官，更是最終的正義裁判者。尤其在目前的制度下，只有大法官才能審查違憲的法律並將之宣告失效。這更是各界遇上憲政爭議時殷切期待大法官處理的原因。大法官解釋的結果未必盡如人意，但解釋憲法會有很大的彈性，所以大法官做出解釋時，只要理由交代清楚，不管結果如何，聲請人與社會各界至少「不滿意但可接受」。

然而，大法官是否「受理」聲請案，在現行的《司法院大法官審理案件法》之下，就不該有這麼大的彈性。因為現行法並沒有給予大法官挑選案件的裁量權，而大法官在很多憲法爭議事件又是唯一、專屬的解釋與裁決者。如果還沒解釋，光在受理與否的前階段，就讓人覺得天威難測，明明覺得可能通過的會被打臉，想要偷雞一下打假球反而得到榮寵而被大法官受理，那大法官作為司法最終裁決者的權威就會嚴重受創。

這次大法官以「未經行政院層轉」為由，不受理《公立學校教職員退撫條例》的聲請案，從法條來看，似乎沒有太大問題。但大法官以往對於地方自治團體聲請釋憲，態度是否均屬一致？當年台北市政府就健保費用分攤事件聲請大法官解釋，是以其（自認）自治事項，加上「行政院已成為爭議之一造，自無需由行政院層轉之理」，而跳過「層轉」一關，直接聲請釋憲。後來大法官也受理並作成釋字550號解釋。本件聲請案與釋字550是否能夠區分？

立委的「前瞻釋憲」與監察院的「黨產釋憲」都在法律上的「行使職權」上被大法官質疑。然而，大法官以往有這樣嚴苛看待「行使職權」的要件嗎？以往立委聲請釋憲，大法官從未以「有無投反對票」刁難，這次為什麼會忽然轉彎？監察院聲請釋憲或統一解釋，也有許多的先例，大法官也不曾輕易以「監委行使調查權並非行使職權」為由退件。

司法與政治不同，就在於有標準，可預測，講道理，而且應該始終如一，從受理與否到實體裁決都要像個司法機關。誠心期盼大法官能夠給所有法律從業人員與法律系學生們「最好的榜樣」！（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)