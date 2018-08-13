北川富朗 用藝術活化偏鄉

2018年08月13日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

北川富朗（Fram Kitagawa，謝錦芳攝）

台灣藝術家幾米的作品車站Kiss and Goodbye，吸引許多台灣旅客到訪。 （謝錦芳攝）

清津峽附近80多年歷史的老旅館，提供傳統日式料理，是旅人最愛。（謝錦芳攝）

第7屆大地藝術祭邀請建築師馬岩松帶領的MAD建築事務所改造清津峽谷附近有20多年歷史的隧道，展現人與自然融合為一的美景。 （謝錦芳攝）

北川富朗小檔案

日本新潟縣越後妻有地區由於人口外移，且高齡化，為最沒落的偏鄉。在藝術策展人北川富朗（Fram Kitagawa）策畫下，22年來舉行了7屆藝術祭，年輕人開始移居鄉間，為當地老人帶來希望。北川富朗接受《中國時報》專訪時表示，很高興有數千名海外志工來幫忙，其中8成來自台灣。大地藝術祭可以在十日町市舉行，當然也可以在台灣許多縣市舉辦。

十日町市與津南町合稱「越後妻有」，每年有一半時間覆蓋著白雪，積雪高達3公尺以上，成為知名作家川端康成筆下的《雪國》。越後妻有距東京約兩個多小時車程，面積約760平方公里，相當台北市的2.8倍，比東京23區還大。

大地藝術祭今年邁向第七屆，邀請日本與世界知名藝術家到田野、廢棄老屋、閒置校舍創作，上屆51天展期吸引逾51萬人次參觀。藝術活化了偏鄉，也讓爺爺奶奶重新展現笑容。以下是北川富朗接受專訪摘要。

村民求變 主動參與創作

問：大地藝術祭自2000年舉辦迄今，您最大的心得？

答：大地藝術祭自1996年開始籌備，到現在已走過22個年頭，這裡是人口外移、高齡化地區，當人口逐漸減少時，村民們開始想到未來，為了避免村落消失，村民們努力做出改變。

藝術是一個媒介，現代藝術如果只在都市的美術館和藝廊展出，那太狹隘了。我想在鄉村進行藝術創作，希望藝術家和村民共同完成藝術作品。透過藝術，人們會更加了解歷史和環境。

2000年舉行大地藝術祭時，沒有其他人從事類似的活動，我們最初選擇在十日町市舉行，同樣地，在台灣許多農村也可以舉辦。

2千志工 8成來自台灣

問：大地藝術祭對越後妻有地區帶來哪些影響？

答：從兩個方面來看，首先，村裡的爺爺奶奶變得比較活潑，藝術祭改變了他們的心態，他們主動幫忙藝術祭的活動，這是很好的現象。其次，很高興有2千多位來自國外的志工來幫忙，包括台灣、香港、中國大陸等，其中有8成來自台灣，這是非常大的影響，讓我非常驚訝。

這一屆大地藝術祭主辦單位推出官方版藝術之旅，海外旅客報名非常踴躍，大約有9成參加者是外國旅客。

農田認養 引進城市活水

問：大地藝術祭為越後妻有帶來什麼希望？

答：大地藝術祭經過20多年的連續舉辦，陸續有許多年輕人搬到十日町市居住，在此結婚生子，為村民們帶來希望。好比足球隊員運動生涯在年輕時達到最高峰，到了30至35歲時面臨退休，此時轉換跑道搬到農村，可以繼續踢足球，也可以從事農耕。這在大城市是不太可能的，但在農村則是可以實踐自己的願望。

由於年輕人都到大城市去了，這裡許多梯田無人耕種，大地藝術祭推出梯田認養計畫（Tanada Bank），由城市人出資認養越後妻有地區的梯田，認養人可以定期到農田耕種，體驗種稻的樂趣，收成時，我們把稻米送給城市認養人。這個計畫施行以來，相當成功，城市人出錢又出力來幫忙偏鄉種稻，避免農田廢耕，這是非常美好的結果。（笑）

問：大地藝術祭推出時，很多人反對，現在許多農村卻張開雙臂歡迎，您如何看待這個趨勢？

答：最初大家不了解藝術祭活動，因此很反對，但藝術祭的活動非常有趣，邀請村民們參與創作，最後一起完成藝術作品，這個過程中大家共同協作。藝術有一種魔力，會吸引更多人參加。村民、地方政府與觀光協會有不少人最初反對，最後轉而熱情贊助。

問：您目前擔任多個藝術祭的總監，最大挑戰為何？

答：當代藝術應該做為人們的朋友，藝術應該與人們更親密。我希望讓老爺爺老奶奶展露笑容，我要傳達的一個觀念，人類就在自然中。我希望透過城鄉的交流，讓各地文化復興，藝術是一個重要媒介。

藝術魔法 4成民眾回流

問：台灣許多偏鄉離島想學習大地藝術祭，您有何建議？

答：近期我收到來自台灣各縣市多達50個邀請與信件，我知道許多台灣的縣市舉行各種藝術祭。我的建議是，以大地藝術祭為例，每3年舉行一次，這是一個長期的計畫，雖然展期只有短短51天，但是先前1000多個日子籌備期最重要，先前準備階段就要有當地民眾的參與。先前的籌備過程，決定日後的展出成果。

問：許多人不懂藝術，對藝術祭不感興趣，如何鼓勵民眾參與？

答：參與大地藝術祭的民眾有4成會再回來，藝術是一個媒介，讓民眾來此地體驗鄉村生活。你到越後妻有參觀藝術作品，同時體驗鄉村生活。當你觀賞藝術作品時，你可能只用眼睛和腦力；當你到農村踏青時，你會用全身來感受，這是不同的經驗，讓你更健康，這就是藝術祭的魅力。

★策畫、執筆、攝影︰謝錦芳

(中國時報)