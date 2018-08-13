旺視界》鄉間小路 俯拾皆藝術

十日町市老奶奶Michiko Higuchi，主動當藝術祭志工。（謝錦芳攝）

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中國時報
／越後妻有報導

大地藝術祭邀請藝術家草間彌生設計的作品「花開妻有」位於十日町市農舞台之旁，成為該市鮮明地標，也是觀光客必訪景點。由於大地藝術祭每3年舉行，為當地帶來人潮，自2011年以來有近400人移居當地，有人開咖啡館，有人從事旅遊工作，為農村帶來活力。

越後妻有地區經大地藝術祭20多年的洗禮，目前已成為非常有特色的藝術農村，許多沒有人居住的空屋、關閉的學校，經藝術家巧思，變身為特色旅館、供應在地美食的餐廳、乘載村民記憶的繪本美術館。旅人走在鄉間小路上，一轉眼就可以發現某國際級藝術家的作品。

「光之館」是參考江戶時代大地主星名家宅邸興建的創意旅館，屋頂有電動開關可以打開，夜裡可以仰望滿天星空。高齡72歲的老奶奶Michiko Higuchi指著美國藝術家特瑞爾（James Turrell）的作品「光之館」說，「北川富朗帶著特瑞爾走了一段路，想找到最佳的興建地點，結果走了很久，特瑞爾走不動了，說就蓋在這裡好了。」如今，旅人想要住進光之館，必須半年前預約。

Michiko從第一屆藝術祭就開始擔任志工，平時在產土神之家幫忙準備在地美食。她開心地說，「自己從未出國，但是在全世界都有朋友。」

由台灣藝術家幾米創作的車站Kiss and Goodbye，逗趣可愛卡通造型車站座落在農村角落，藝術祭期間吸引許多來自台灣的旅客，他們品嘗當地特有的冰淇淋與果汁，讓老闆忙得不亦樂乎，村民熱情地為旅客們拍照，希望把照片留下來做紀念。

津南緊鄰十日町，有青翠山巒與美麗梯田。曾在英國留學的Nozomi是兩個孩子的母親，目前在津南町開了一家溫馨的咖啡館，讓旅客有一個可以休息的地方。她在倫敦奧運之後回到東京，不久前搬到津南落腳，希望在這個小鎮安頓下來。

(中國時報)

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