北川寧靜革命 翻轉農村帶來歡笑

2018年08月13日 04:10 中國時報 謝錦芳

大地藝術祭期間，在越後妻有里山現代美術館裡，旅人可能巧遇策展人北川富朗。他經常一身白衣白褲白鞋，神采奕奕，有時在咖啡館裡沉思，有時接待外賓。過去22年來，他運用藝術的魔力，進行一場寧靜革命，把農村變成美術館，讓老人家重拾生活的尊嚴與歡樂，成為許多國家學習的典範。

有些藝術工作者把藝術視為個人的創作表現，不太理會外在環境；北川富朗則是關心偏鄉沒落、居民生存尊嚴被剝奪，關心人口外移、老化、梯田等問題。他發現，越後妻有這個地區有越來越多的空屋、廢校、廢棄的工廠，居民足以自豪的感覺也喪失殆盡。

在北川富朗心目中，藝術必須親近人與自然，成為人們的好朋友。藝術可以把弱點轉換為正向的力量。北川富朗希望透過藝術的力量讓農村復興，不過，最初村民都反對外人在自己的土地上創作。在籌備藝術祭初期，面對排山倒海而來的反對聲浪，他在3年半的時間內召開了2000場說明會，一次又一次向村民們說明自己的理念。

在十日町從事旅遊的艾美表示，藝術祭舉行時，主辦單位都會發放參觀券邀請市民參加，但她從未參加，直到最近她才了解到藝術祭為農村帶來活力，轉而成為藝術祭的支持者。

在工業化、現代化的浪潮下，一切講求效率，人口外流的農村註定走向沒落？力挽狂瀾的北川富朗，不斷邀請國際藝術家進駐越後妻有，同時組織來自海內外的青年志工團「小蛇隊」，深入農村，協助藝術祭的推動，完成了不可能的任務。儘管最初多數人都反對，北川持續推動22年而不放棄，這樣鍥而不捨的精神更值得學習。

(中國時報)